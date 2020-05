“Ma quanto bello è? Amore de zia” così Mara Venier, padrona di casa di “Domenica In”, introduce Achille Lauro che ricambia: “Mara, ti amo”. Poi svela: “Quel Sanremo con Morgan? Sto per fare di peggio con lui”.

In collegamento da Milano, Achille Lauro - camicia azzurra da bauscia milanese e tatuaggi da bad boy - si diverte con Mara Venier intenta a presentare “16 marzo, l’ultima notte”, titolo del nuovo singolo e del nuovo libro dell’artista. Achille Lauro spiega: “Il libro è visto come un raccontare me stesso fuori dal palcoscenico, il Lauro che la gente non conosce, quello che ho passato per arrivare al successo. Io penso che scrivere sia un’autoanalisi, scrivere mi fa capire chi vorrei diventare e pubblico anche le cose che mi imbarazzano. Questo libro racconta come tutti siamo a 10 secondi dalla felicità. Io sono un incompreso ma in questi due anni la gente ha cominciato a comprendere e per questo sono fortunato”.

Mara Venier sottolinea la malinconia che vela lo sguardo del giovane artista e gli chiede: “Ancora alla ricerca della ragazza del libro?” e il musicista: “Più che una donna è uno stato d’animo che inseguo, un attimo di felicità. Questo libro racconta più Lauro De Marinis che Achille Lauro, è una lunga poesia”.

La Venier manda in onda la performance di “Rolls Royce” di Achille Lauro e Morgan sul palco del Festival di Sanremo 2018 e il cantante regala un scoop: “Sembra 20 anni fa, con la quarantena il tempo è passato in maniera stranissima, sembra preistoria quel Festival di Sanremo. Mara però sappi che sto per fare molto di peggio con Morgan che Rolls Royce sul palco Del Festival di Sanremo”.