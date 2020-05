La supplica del mondo del Maestro Erika Zoi

“La Supplica del Mondo” - United we sing together - un brano del M° Erika Zoi, emoziona chiunque lo ascolta ,non sempre accade ascoltando un brano musicale, ma questo brano va oltre il semplice ascolto. Al di là della realizzazione del video che comunque è meravigliosa, del canto che comunque è strepitoso, della mole di lavoro nell’assemblare ogni fotogramma perché si vede che il “dietro le quinte” è stato molto elaborato, dello slancio, degli obiettivi che si sono posti si sente che chiunque ha partecipato lo ha fatto credendo in quello che faceva e questo fa la differenza. Se non c’è l’emozione in una interpretazione non arriverà mai al cuore di nessuno. Qui c’è tutto. E’ un metodo meraviglioso, iniziative diverse. Un brano Italiano interpretato da ogni dove montato in Italia e tutto a costo zero. Oltre cento partecipanti da tutto il mondo senza distinzioni di età, hanno dato vita al progetto. Quando un progetto è valido anche artisti come Manuela Arcuri, Alessio Boni, Alessandra Canale, Gaetano Aronica, Alice Venditti, Sergio Arcuri ed altri si adoperano affinché la visibilità dello stesso possa essere capillare.

Traspare, il sudore di ogni singola persona che ha creduto e crede in questo progetto “La Supplica del Mondo” - United we sing together - Il format vuole arrivare a tutti. Una grandissima emozione un colpo allo stomaco di energia colorata e positiva, queste le sensazioni ad ogni nota ascoltata e ogni fotogramma visto. Ogni immagine, in ogni strofa, ogni parola che viene cantata piuttosto che sussurrata da ogni singola persona e perfino dagli artisti che si sono adoperati in un momento di così disperazione sociale Cov19, è interpretata con il cuore piuttosto che con la mente.

Gli artisti hanno desiderato dare la giusta visibilità al brano del M° Zoi che li ha fatti appassionare e gli ha dato una emozione sconvolgente non hanno voluto fare soltanto una community singers ma hanno voluto creare una sorta di grido di perdono, di aiuto di preghiera, come l’unione rivolta alla Madonna la voglia di creare una nuova meravigliosa energia che fa ripartire l’umanità tutta in un accorato bisogno di amore e di condivisione. Ci dobbiamo perdonare, solo da li possiamo ripartire, e lo possiamo fare con questo canto, con questa supplica, con questo progetto del M° Zoi e la sua Supplica del Mondo. Ho visto su ognuno di coloro i quali hanno voluto e desiderato partecipare, sia dai loro volt i e non solo dalle strofe scritte dal M° Zoi, sia dai loro occhi che sono lo specchio dell’anima, che ciò che hanno interpretato è stato percepito e voluto essere tramesso come il messaggio che volevano dare a se stessi e agli altri. E’ questo quello che io ho percepito: che tutti cantando vogliono dare e vogliono far sentire in ogni angolo della natura che l’energia la creiamo noi, il mare è formato da ogni goccia di acqua e se ogni goccia sarà pura e pulita lo sarà tutto il mare. Il mio augurio è che come ha toccato il mio cuore possa toccare il cuore di ognuno di voi che mi state leggendo e che con queste poche righe io abbia potuto accarezzare la vostra anima e sia riuscita a trasmettere quello che il M° Zoi e il suo coro intonano e cantano tutti insieme “ascolta questa supplica, ascoltami”.