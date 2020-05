Show di Sabrina Ferilli ad "Amici Speciali", il talent show benefico di Maria De Filippi: microfono al contrario, doppi sensi e Francesco Totti.La prima puntata di "Amici Speciali", in onda ogni venerdì su Canale 5, ha regalato più di un momento bollente. Spesso le coreografie di Giuliano Preparini spingono sull'erotismo e ieri sera Andreas, Alessio, Gabriele e Javier hanno lasciato poco spazio all'immaginazione rimanendo in slip con addominali e gambe scolpite in bella mostra. Un inno alla bellezza che però dopo mesi di quarantena ha giocato brutti scherzi.

Al termine dell'esibizione di Javier Rojas, Sabrina Ferilli stava per commentare ma ha impugnato il microfono al contrario suscitando scalpore divertito in studio e in Rete. Una gaffe notata subito da Maria De Filippi: "Hai il microfono al contrario! Ma che visioni hai avuto?! Non stai bene, ti rendi conto? Questa quarantena ti ha fatto male" e Giorgio Panariello: "È diventata improvvisamente devota di San Francesco". Sabrina Ferilli è stata al gioco: "Sono impressionata dalla muscolatura. Ha delle gambotte importanti, sembrano quelle di Totti. Ha i cosciotti come Francesco". L'attrice non è l'unica ad ammirare Javier tanto che gli utenti social si sono schierati dalla sua parte: "Io come Sabrina. Microfono al contrario e via".