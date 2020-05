Ma quale party, Fiorello festeggia i suoi 60 anni in famiglia

Da giorni ironizza sui social sui suoi sessant'anni che dovrà "trascorrerli" a casa perché ancora con siamo stati liberati. i è proprio cosi il 16 maggio Firoello all'anagrafe Rosario Tindaro Fiorello compie i suoi primi vulcanici sessant'anni e non si può proprio dire che fino ad oggi non se li sia goduti tutti. Dunque la festa per le 60 candeline sarà una in famiglia, tra congiunti, come impongono le regole del momento. E per Fiorello non sarà poi così diverso da come avrebbe festeggiato comunque, lui che si è sposato con una ventina di invitati. Mentre è sul punto di farsi convincere a tornare a Sanremo con Amadeus nel 2021 (ma solo perché il prossimo festival sarà un unicum, probabilmente il primo vero ritorno alla normalità), Fiorello arriva ai 60 anni con gli ultimi 12 mesi che lo hanno visto tornare prepotentemente sulla scena in tutte le forme che lo hanno reso l’intrattenitore di maggiore successo della sua generazione: la radio, con ’Il Rosario della Serà e il ritorno sull’amata Radio Deejay che lo vide esordire grazie a Claudio Cecchetto alla fine degli anni ’80, quando era già una star come animatore nei Villaggi Valtur; la televisione con il ritorno al grande show di prime time, sia con il pionieristico ’Viva RaiPlay’, primo show in diretta su piattaforma, sia con il riuscitissimo Sanremo da ’incursorè e angelo custode dell’amico fraterno Amadeus; i nuovi media, tra l’Edicola Fiore che vive di riprese da iPhone e improvvisazione, le dirette Instagram, i seguitissimi post su Twitter. Insomma un vero e proprio re dell'intrattenimento e in questi giorni proprio i suoi amici da Amadeus, a Jovanotti, a Cecchetto a Scotti, a Linus, alla Pausini e a tanti altri stanno postando sui social messaggi d'auguri.