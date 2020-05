Polemiche in rete per lo scherzo de “Le Iene” ai due ex partecipanti di “UominieDonne”, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Sebastian Gazzarrini, inviato del programma di infotainment di Italia 1, ha ideato la rubrica “Amori in quarantena” con lo scopo di verificare se gli amori nati in tv siano falsi o genuini.

Le prime vittime sono stati Zelletta e Paragoni, usciti dal Trono classico del dating show di Maria De Filippi. La iena ha fatto credere all’ex corteggiatrice che il fidanzato l’avesse tradita e che l’amante fosse incinta. La reazione della giovane è stata molto forte: urla, pianti, migliaia di euro di danni (ha rotto la console da dj di Zelletta e ha ammesso che stava per rompergli la macchina), parolacce ai genitori fino a una vera e propria crisi isterica sfociata in un’aggressione sia verbale che fisica: botte, calci nelle parti intime e violente tirate di capelli al compagno. Si è visto anche la Paragoni disperata contorcersi raggomitolata per terra. Troppo secondo molti telespettatori che non hanno apprezzato lo scherzo e non hanno riso. Sui social sono piovute critiche: la prova d’amore andava interrotto prima.

In molti hanno scritto: “Ma voi state ridendo? Io no”, “Scherzo di pessimo gusto”, “Avessi parlato in quel modo ai miei genitori sarei volata giù dalla finestra”, “Lo scherzo è stato pesantuccio e lei volgare”, “La violenza non si giustifica mai, nemmeno se è una donna a farla su un uomo”, “E se fosse stato lui a picchiarla? Non avrebbero interrotto prima? Ipocrisia”, “La ragazza vittima del bruttissimo scherzo ha firmato la liberatoria, evidentemente pensava di aver fatto una bella figura o pur di apparire non le importa. Io mi sarei vergognato e non avrei mai approvato”, “Ennesimo scherzo delle Iene che non fa ridere”, “Questa si chiama violenza e non importa se sia una donna o un uomo a commetterla, la violenza non fa ridere”, “Mettere le risate in sottofondo durante l’aggressione non è divertente”, “C’è una violenza palese nella reazione di Natalia, c’è una violenza sottile e sadica in Andrea che la vede disperarsi e mostra al pubblico quanto lei dipenda da lui. I genitori manco li commento, io ho visto solo degrado e violenza”, “Lo scherzo andava interrotto prima, Natalia ha avuto un attacco di panico, si vede benissimo che faceva fatica a respirare”, “Lo scherzo delle Iene voleva dimostrare che lei lo ama veramente. Chi ti ama non ti picchia. Neanche se scopre che l’hai tradito. Sono due ignoranti”, “Pietoso, lo sta picchiando forte e questi mettono le risate come se davvero facesse ridere”, "Siamo sicuri che questo 'scherzo' sia riuscito? A me queste scene...".