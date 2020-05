Superman perde un pezzo importante della sua storia

Superman perde uno dei pezzi più importanti per la sua creazione. é morto a Los Angeles a soli 65 anni lo scrittore, e sceneggiatore Martin Pasko, famoso per aver dato vita ai supereroi della Dc Comics, creando storie di Superman, Batman e Wonder Woman sia per i fumetti che per la tv e il cinema. Nato il 4 agosto 1954 a Montreal, in Canada, Martin Joseph Pasko, dopo gli studi artistici universitari, iniziò a lavorare come autore di testi per i fumetti della Dc Comics nel 1973. La sua prima storia legata a Superman si intitola «Vita privata di Clark Kent» e venne pubblicata nel luglio 1974. Durante gli oltre 40 anni trascorsi presso l’editore, Pasko ha scritto centinaia di avventure di Superman e tanti altri soggetti per «Justice League of America», «Wonder Woman» e «Saga of the Swamp Thing». Oltre ai fumetti, Pasko ha anche lavorato molto come sceneggiatore per televisione, scrivendo i soggetti per «Batman: The Animated Series», vincendo un Emmy Award. . Sempre per la tv ha sceneggiato episodi delle sit-com «Cin Cin» e «Pappa e ciccia» e della serie «Tartarughe Ninja alla riscossa». Ha poi iniziato una lunga collaborazione con Warner Bros. per la realizzazione di film e serie tv dedicati ai personaggi di Dc Comics. Ha scritto i soggetti per i film animati «Batman - La maschera del fantasma» (1993), «Batman» (1992) e «Mister T» (1983).