A "Live - Non è la D'Urso", Marco Carta e Barbara D'Urso confermano il fuorionda catturato da "Striscia la Notizia" aggiungendo un particolare inedito: "Il biglietto c'era".

Nella puntata di "Live - Non è la D'Urso", il talk domenicale di Canale 5, Barbara D'Urso ha voluto far chiarezza sul fuorionda catturato da Striscia la Notizia in cui la conduttrice dice che Marco Carta è assente perché non ha fatto in tempo a prendere l'aereo e il cantante la smentisce dandole della deficiente e chiedendo il doppio per un'altra ospitata. Domenica sera, Carta era in studio e Barbara D'Urso ha messo i puntini sulle i: "Io adoro Striscia, ma Marco questo che cos'è? Il biglietto Alitalia del 3 maggio. Racconta tu cosa è successo". L'ex allievo di Amici ha svelato: "Mi sono recato all'imbarco, ma per partire ci vuole l'autorizzazione da e per la Sardegna. Si deve fare richiesta 48 ore prima e l'agenzia non l'aveva fatta. Così non sono potuto venire. Quando dico che non è vero che ho perso l'aereo è perché era successo la mattina".

La D'Urso gli ha domandato anche perché stava seduto dalle dieci quando l'intervento era previsto per mezzanotte e Carta ha dato la colpa agli operatori: "Beh, tutte le volte che mi alzavo per bisogni fisiologici o per sgranchirmi le gambe urlavano e mi richiamavano dicendo di tornare al mio posto. Quel deficiente? Eh beh lo sappiamo che sei cretina, ma la parolaccia non era per te. Ero nero". Infine, la conduttrice ha spiegato: "Era l'una meno dieci e avevo solo 5 minuti per parlare della scomparsa dolorosa di tua nonna che per te è stata una seconda mamma e ho lasciato perdere. Avevamo ragione tutti, anche Striscia". Una versione dei fatti che non ha persuaso Simona Izzo: "Sai Marco, una volta sul set Bob Hopkins aspettò per ore e quando Ricky che era il regista andò a scusarsi, lui rispose: sono pagato per aspettare, recitare è una passione e un divertimento". A buon intenditore poche parole. Poi Marco Carta ha raccontato lo strazio di non avere più la nonna. Chissà se è stato pagato il doppio come aveva ventilato.