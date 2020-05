In collegamento video con Mara Venier Romina Power ha parlato della quarantena trascorsa a Cellino San Marco in compagnia del figlio Yari Carrisi, ma ha commesso uno scivolone terribile sul Coronavirus. Mara Venier le ha chiesto com'è cambiata la vita in un momento così complesso e l'ex moglie di Al Bano, ha risposto: "Mi sento molto più al sicuro qui che in America. Però volevo dire che non è tutto male quello che è successo. Abbiamo visto animali in città che non si sono mai visti, l'aria è diversa, il mare... dal punto di vista ecologico è stata una lezione per noi. È stato anche positivo".

Mara Venier ha preferito glissare sull'osservazione che non teneva conto delle centinaia di migliaia di vittime in tutto il mondo e la conseguente devastante crisi economica. La conduttrice è andata oltre annunciando che "Domenica In" sarà prolungato: non chiuderà il 29 maggio, come d'abitudine, ma andrà avanti fino al 28 giugno.