Marco Carta c'è, anzi no. Striscia la Notizia svela l'impertinente fuori onda del cantante sardo a "Live - Non è la D'Urso": "Deficiente. La prossima volta voglio il doppio".

Domenica scorsa, Marco Carta doveva essere tra gli ospiti di Barbara D'Urso a "Live Non è la D'Urso", ma a notte fonda la conduttrice, per evitare di sforare, ha annunciato che aveva perso l'aereo e dunque tutto rimandato. Peccato che fosse un collegamento video e non una presenza in studio come da fuorionda di Striscia la Notizia. Il tg satirico, venerdì, ha mandato in onda un servizio partendo dalle parole della D'Urso: "Avevamo fatto il biglietto però c'è stato un problema. Marco, lo sai che ti amo e ti aspetto domenica prossima qui in studio" e poi ha piazzato il fuorionda: "Ivan (autore della conduttrice, nda) non ce la facciamo a fare tutto. Marco Carta non ce la facciamo, lo dico io, capito? Diciamo che doveva venire, ma non è riuscito ad arrivare".

A questo punto Michelle Hunziker ha punzecchiato la conduttrice napoletana: "Era lunga ma invece di dire che l'inconveniente era suo, ha preferito raccontare che era di Marco Carta all'imbarco. Circostanza confermata dal fuorionda di Marco logorato dall'attesa". E via con le parole poco amichevoli e affettuose del cantante: "Secondo me sfuma, siamo all'una meno dieci. Manda questi cretini... Dice che è andata lunga? Sì vabbè mi dà il doppio. La serata l'ho passata qui... Deficiente".

Il tg satirico ha mostrato anche la telefonata della redazione a Carta che ha espresso tutto il suo disappunto: "Cristina, così non va bene. Sono seduto sul divano dalle dieci. Me lo potevate dire un'ora fa, questo atteggiamento non mi piace... È brutto". Poi visibilmente impermalito ha aggiunto: "Non lo so se vengo domenica prossimaa, adesso non lo so... io non ho perso il volo, dica che non c'è stato spazio, si prenda le sue responsabilità". Domani sarà a "Live"? E la D'Urso replicherà?