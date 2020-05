Fedez pasticcere, così Iginio Massari stronca la torta per la Ferragni

Con il lockdown siamo diventati tutti pasticceri. Ecco allora che anche Fedez ha messo le mani in pasta per preparare la torta per il compleanno della moglie Chiara Ferragni. Il rapper però non si è sprecato troppo, e il risultato dell'assemblaggio di prodotti pronti con una decorazione per così dire naif, non è proprio il massimo. A dare la mazzata finale all'estro creativo in cucina di Fedez è la star tv della pasticceria Igino Massari. Collegato in videochiamata dal rapper lo stroncatore di tanti dolci usciti dalla cucina di MasterChef non smentisce la sua severità. "Ma vuoi separarti?", chiede dopo ave visto la torta. Certo ha giudicato solo l'aspetto. Magari era buona.

Visualizza questo post su Instagram Torta di compleanno per il mio amore Grazie Iginio Massari per la fantastica recensione ✨ Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 7 Mag 2020 alle ore 7:48 PDT