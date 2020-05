Berruti torna single. E la Boschi non c'entra. Forse

Giulio Berruti è di nuovo single. L'attore, 35 anni, ha rivelato a Caterina Balivo, padrona di casa a "Vieni da me", il dating show di RaiUno, di essere un bel tenebroso dal cuore infranto.

Giulio Berruti, attore tra Roma e Los Angeles, moro, alto, sorriso affabulatore e due occhi color acciaio, in collegamento con Caterina Balivo, conduttrice di "Vieni da me", ha parlato di carriera, famiglia, progetti, ma soprattutto di amore.

Beh, le fan possono tornare a sognare un incontro galeotto: Berruti non è più fidanzato con Francesca Kirchmair, attrice e produttrice austriaca. L'attore ha ammesso: "Sono stato fidanzato per tre anni con una ragazza austriaca, ora però il rapporto vive una pausa. È stato molto bello, si vedrà. Io ho mantenuto sempre un legame con le persone che ho amato perché fatico a digerire la perdita".

Tra queste c'è la collega Anna Safroncik, sua compagna per tre anni e fidanzata per un breve periodo con Matteo Mammì, ex di Diletta Leotta, mentre non c'è l'ex ministro Maria Elena Boschi. I due si presentarono insieme a un evento mondano e secondo i presenti, la Boschi aveva occhi solo per il bel Berruti. Le foto fecero impazzire il web, ma l'attore ha sempre smentito qualsiasi coinvolgimento amoroso. Solo una cara amicizia.