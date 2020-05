Alba Parietti untrice? Scontro totale con Caterina Collovati

Alba Parietti-Caterina Collovati, scontro totale sul coronavirus. Su Instagram la Collovati ha accusato la Parietti di aver sparso il contagio in occasione della partecipazione di entrambe alla puntata di Live non è la D'Urso andata in onda lo scorso 8 marzo su Canale 5. Solo il giorno dopo (9 marzo) la Parietti avrebbe avuto la febbre. La Collovati ha scritto: "Non avvisando me e chi era con noi ha compiuto un'azione molto grave".

La Parietti è furiosa e risponde con un'intervista rilasciata a Candida Morvillo sul Corriere della Sera. "Non potevo avvisare nessuno - spiega la Parietti - perché so di essere stata contagiata solo dal 21 aprile". Poi la Parietti si è messa in isolamento per 14 giorni e ora è completamente guarita. Anzi ha fatto il test sierologico, scoprendo di aver sviluppato anche gli anticorpi anti-Covid. Per questo Alba ha intenzione di "donare il sangue al San Matteo per la sperimentazione col plasma iperimmune".