Adele dimezzata. Foto e dieta diventano un caso

Trentadue anni con trenta chili in meno. Adele pubblica su Instagram la foto in cui appare notevolmente dimagrita e sui social scoppia il caos tra i fan: c'è chi la preferiva prima e chi invece le fa i complimenti. "È troppo magra". "Sarà depressa". "Non è normale". E ancora: "La preferivo prima". Ma la cantante appare in forma smagliante, come non s'era mai vista: vestito nero corto ma a collo alto e maniche lunghe.

Certo, per alcuni però è scioccante vedere Adele con altri 19 chili in meno dopo i dieci già persi qualche mese fa ma lei nel post è raggiante e ringrazia: "Grazie a tutti, state bene e riguardatevi in questi tempi difficili, e grazie a coloro che continuano a lavorare per noi, rischiando la propria vita: siete i nostri angeli" scrive su Instagram scatenando gli utenti.

Secondo i tabloid, la rivoluzione di Adele è scattata dopo il divorzio dall'ex marito Simon Konecki, dopo 8 anni di matrimonio e un figlio, Angelo. Da allora la star ha cambiato anche le abitudini alimentari iniziando la Sirtfood diet, basata sul consumo di alimenti detti Sirtfood, ricchi di speciali proteine, le sirtuine, in grado di attivare il metabolismo. Ma ha iniziato anche a fare tanta ginnastica.