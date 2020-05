"E’ un rottame di donna", Tina Cipollari senza freni fa a pezzi Gemma Galgani

Tina contro Gemma. E viceversa. Scintille, liti, parole grosse. Adesso Tina Cipollari è di nuovo protagonista di un nuovo show contro la Galgani, che demolisce in un’intervista a Tv sorrisi e canzoni. Ma cambia idea su Giovanna. "Questa novità a Uomini e donne non l’ha proprio cambiata. All’inizio non mi andava a genio, mi pareva avesse un po’ troppe pretese. Ora la vedo sempre un po’ capricciosa, ma mai banale. È una vera", dice la 54 enne. Poi parla di sincerità senza mezze misure: "Non solo in tv, ma nella vita. Io non potrei fare quello che faccio se non fossi onesta con Maria e con il pubblico", puntualizza.

Il bersaglio di Tina, ormai da anni, è la Dama Gemma: una donna che non riesce a trovare l’amore, s’illude. Soffre. Ma Tina cerca in ogni modo di farle aprire gli occhi. In questi giorni, ad esempio, sembra che Gemma abbia avuto un flirt con un ufficiale della Marina Mercantile di 26 anni. Bello come il sole. Lui la corteggi, lei cede. Tina parte all’attacco senza freni. E’ questa la trama di quanto accade negli ultimi giorni. "Quel rottame di donna con queste chat mi ha fatto diventare ancora più spietata. È una mummia ridicola!", dice a Tv sorrisi e canzoni. Tra loro ci sono vecchie ruggini che non vanno via. "Perché la tratto male? Perché ha 70 anni e piange per qualsiasi cosa. È riuscita a emozionarsi pure per uno che le ha scritto due parole carine su un computer, ma per favore…", conclude la Cipollari.