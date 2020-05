Il Grande Fratello resta un punto fermo nel palinsesto di Canale 5. Se per il Grande Fratello di Barbara D’Urso non ci sono certezze (annunciato per settembre, è slittato a data da destinarsi come ha ammesso la stessa conduttrice in un’intervista), per il GFVip si vocifera di un bis entro il 2020 con la coppia Signorini-Pupo (incerta la presenza di Wanda Nara).

A riportare l’anticipazione è “Tvblog”. Sul sito si legge: “Alla luce di una emergenza che non è ancora risolta e che si risolverà solamente con l'arrivo del vaccino, si spera il prima possibile, si sta ragionando a Canale 5, nell'ottica della scrittura del nuovo palinsesto autunnale della principale rete commerciale italiana, di riproporre il Grande fratello Vip. Il programma tornerebbe in onda già a settembre, sempre con la conduzione di Alfonso Signorini e la partecipazione di Pupo nel ruolo di spalla/opinionista”.

Per approfondire leggi anche: Il GfVip non finisce mai

Uno dei punti a favore del reality, giunto alla sua quinta edizione, è quello di aver dimostrato che è molto efficace anche senza pubblico in studio.