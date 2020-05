Uomini e Donne, Gemma flirta con un ragazzo e il format cambia

A “UominieDonne” è nato il Trono “clover”: Gemma Galgani flirta con il piccolo Nicola dal passato social opaco, mentre Giovanna Abate riceve una proposta da un cavaliere 51enne.

Il Trono classico non funziona? La distanza sociale rivoluziona i programmi? Maria De Filippi aguzza l’ingegno, affila le unghie e dà alla luce il Trono “clover”, crasi tra la versione classica e quella over. A fare da apripista, la fedelissima Gemma Galgani che a 70 anni suonati ha aperto braccia e cuore a Nicola Vivarelli, 26 anni da Forte dei Marmi. Il ragazzo dice di essere lì per conoscere la dama torinese, donna con la D maiuscola anche se al momento ha aumentato i follower su Instagram (sono balzati da 3.000 a 21.000), ha cancellato il riferimento a una nota agenzia di moda, dovrà fare i conti con un passato social in cui si dichiarava gay e con foto in cui definisce co**ione Jack Vanore, opinionista di UominieDonne. Nelle more di scoprire che l’interesse di Nicola, detto “Sirius”, per nonna Gemma è un esperimento sociologico della redazione di Maria De Filippi, la Galgani fa gli occhi ingenui e la bocca a culo di gallina come Brooke davanti a Ridge tutte le volte che lui la guarda. In collegamento, Barbara De Santi, altra vispa partecipante delle avventure over, ha una parola buona per Nicola: “Tu c’hai la faccia come il cu*o. Se ho capito bene, tua madre che è la suocera di Gemma potrebbe essere la figlia di Gemma. Io ai corteggiatori di 26 anni dico ‘no grazie’ e potrei essere la mamma, non la nonna”. Ma il fortemarmino è in modalità: “Nessuno mi può giudicare”. Ma è durante la sfilata che il crossover del due troni dà il meglio di sé. Gemma imita Demi Moore nel film “Striptease”, incede con andatura agé sulla passerella e afferra il palo per una pole dance dove a farla da padroni sono i reumatismi e l’anca operata. Rigida più del palo, mentre Nicola/Sirius non trattiene un risolino prima di sdilinquirsi in complimenti. “Ma dopo questa tu dovrai lasciare il paese! Dovrai lasciare l’Italia!” urla Tina a Nicola. Il malcapitato è bistrattato anche da tale Armando, miracolato ancora presente nello studio di via Tiburtina: “Ma se la conoscenza va a buon fine, che succede con Gemma? Avrete figli? Farete una famiglia? Non credo né a te né a Gemma”. Intanto la 25enne Giovanna vede di persona, ma non in volto l’ “Alchimista”. Il ragazzo delle chat, infatti, ha deciso di non svelarle il nome e neppure i lineamenti nascondendosi dietro una voce camuffata e la maschera de “La Casa de Papel” che la mascherina gli fa un baffo. Lui vuole mantenere l’alone di mistero e proseguire così. La tronista è delusa, ma intrigata e accetta il gioco. E questa potrebbe essere la chiave per rendere di nuovo appetibile in termini di audience il Trono classico naufragato a causa dell’incontenibile voglia di corteggiatrici e corteggiatori di mostrare in tv lo splendore dei loro volti fatti, rifatti e perliccati. Insomma, essere e non apparire. Ed ecco lo switch. Giovanni, cavaliere over, domanda alla De Filippi: “Ma se io volessi corteggiare Giovanna?” e la conduttrice: “Vuoi corteggiarla? Quanti anni hai?”, “51”. Che succederà?