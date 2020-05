Caos mascherine, l'ex ministro Toninelli massacrato dall'imprenditore. Lui scarica sulle Regioni

A “L’Aria che Tira”, scontro sulle mascherine tra l’ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli e un imprenditore: “Avete sequestrato alla dogana le mascherine delle aziende private perché voi del Governo vi siete fatti trovare impreparati”.

La giornalista Myrta Merlino, conduttrice dell’approfondimento economico politico di LA7 “L’Aria che Tira”, ha dato voce a un imprenditore di Monfalcone che agli inizi di aprile per tutelare i propri dipendenti ha acquistato dei test sierologici privati venendo subito bloccato dai Nas: “Mi hanno fermato perché come dice Toninelli il sistema deve essere uniforme e quello non era omologato, ma ricordo che l’attuale tecnica dei tamponi non è unificata e ha il 35% di falsi negativi”.

Per approfondire leggi anche: Ecco come utilizzare le mascherine

Subito dopo, la giornalista ha affrontato il caos del prezzo sulle mascherine e Toninelli: “E’ una situazione complessa però le mascherine calmierate a 50 centesimi sono una buona notizia. A oggi le Regioni hanno in deposito 47 milioni di mascherine, ne arriveranno milioni e milioni di mascherine. La copertura ce l’abbiamo” e l’imprenditore Vescovini lo asfalta: “Quando Toninelli comincia a parlare di cose complicate, mi vengono i brividi. La verità è che quando era il momento giusto le mascherine non le avete ordinate! Noi, un gruppo con 700 dipendenti, le mascherine la abbiamo ordinate il 15 febbraio perché guardavo cosa facevano in Cina. Poi sa cosa è successo? Siccome non le avevate ordinate, sequestravate in dogana quelle che avevano importato le aziende come la mia. Risultato: tutti gli importatori hanno smesso di importarle e siamo rimasti senza mascherine due mesi e ci avete detto che non servivano a nulla. Adesso da Venezuela, perché lei aspira a essere come nel Venezuela, imponete un prezzo e imponendo un prezzo tutti coloro che liberamente le avrebbero importate adesso non le importano e ci sarà un mercato nero delle mascherine”.

Toninelli ha replicato che occorre omogeneità nelle decisioni, che la gestione della Sanità è in mano alle regioni dotate di linee guida sui DPI (dispositivi di protezione individuale) e che il governo doveva impedire la speculazione.