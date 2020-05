Ai tempi del coronavirus non potete portare i bambini a teatro? Allora il teatro 2.0 compare a casa. È l'incredibile idea di "Un Teatro da Favola" diretta da Pietro Clementi che, ogni giorno dalle 17 alle 18, va in diretta streaming su Instagram alla pagina della Compagnia. Un'idea che ha riscosso subito un enorme successo con migliaia di visualizzazioni.

Ogni giorno uno spettacolo, giochi per bambini, lavoretti da fare a casa, battute e divertimento a misura di famiglia costretta a restare in casa per l'emergenza sanitaria. "Un'ora in pigiama per tenerci compagnia, un'ora in pigiama per distrarci, un'ora in pigiama insieme ai vostri figli, un'ora a giocare perché in fondo... abbiamo sempre bisogno di favola". Serenità, svago e spensieratezza sono gli "hashtag" degli attori della Compagnia che dal 9 maggio, ogni sabato alle 17.30, saranno in diretta anche su Facebook alla pagina "Un Teatro da Favola".

"In questo momento così difficile - spiega la Compagnia - una delle cose fondamentali a cui dobbiamo pensare è lo stato d'animo dei bambini. Noi grandi possiamo essere tristi, arrabbiati, preoccupati smarriti e forse anche distrutti.. Ma ricordiamo che i nostri figli ... hanno bisogno del nostro sorriso, dei nostri sguardi, di sentirsi protetti. E anche di ridere.. E' per questo che in maniera improvvisata e rudimentale, senza nessun mezzo, nessun costume, nessuna scenografia in isolamento nelle nostre singole case stiamo cercando di tenervi compagnia un'ora al giorno".