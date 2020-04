"Entro sempre più in te". È pomeriggio di doppi sensi e sottintesi hot per Gemma Galgani, star della versione intermedia di “UominieDonne”, il dating show di Maria De Filippi in onda ogni giorno su Canale 5.

Gemma Galgani, lusingata nella sua vanità insoddisfatta, si muove impacciata tra le chat dei corteggiatori che hanno contattato la redazione di “UominieDonne” per conoscerla. Il pretendente più sfacciato è Cuore di poeta che oggi le ha regalato un completino intimo, prematuro considerato che non si sono mai visti né sentiti se non in chat. Gemma sorride compiaciuta: la sua femminilità non è aggredita dalla rughe del tempo (in un'intervista a "TV Sorrisi e Canzoni" ha dichiarato che il suo faro è Jane Fonda: "A 82 anni dice che è possibile avere una vita intima più piacevole di quando si aveva 20 anni. Le assicuro che è così").

Al contrario, la dirimpettaia e più giovane Giovanna riceve in dono da uno spasimante un percorso sensoriale e una rosa blu. Maria De Filippi sottolinea con piacevole sadismo che Giovanna è trattata come una regina e lei come una cortigiana: “Che ne pensi? Hai visto la differenza?”, Gemma si inalbera: “Sì, non infierire” e butta via reggiseno e sottoveste con Tina Cipollari che ulula: “Ma cosa ti aspettavi? Questo è il messaggio che hai dato in tv!”. Cuore di poeta prova a farsi perdonare, ma la sua penna è intinta negli ormoni di Rocco Siffredi: “Era solo un gioco. Ci vuole tempo, ma ci si arriva” fino al torrido “entro sempre più in te” che fa esplodere Maria De Filippi in un ridanciano imbarazzo, Twitter in commenti ironici, Gianni Sperti in un’anomala risata post botox e Tina Cipollari in un mare di critiche e richiami alla dignità. Ma con Gemma Galgani è come spazzare il mare: inutile. La star spiega ai profani malpensanti il senso della frase di Cuore di poeta: “Voleva dire che chattando entra sempre più in contatto con me” e tira dritto verso Puntocoronato che le chiede di reinterpretare il mambo di Sophia Loren in “Pane, amore e…”.

Gemma accetta la sfida e a piedi nudi si dà al mambo in un vestito rosso a balze corredato di coprispalle e calze trasparenti contenitive. Balla in salotto per un paio di minuti, è stremata, ma la De Filippi vuole il bis: “Scusa, ho sbagliato. Non mi sono ricordata che lui vuole vederti ballare in giardino” e la spedisce sul prato della casetta a danzare per altri due minuti buoni. Gemma ricomincia, ma è esausta e prova ad appoggiarsi al tronco di un albero come gesto finale però la musica riparte e ricomincia. Tenta di allargare le braccia per simulare una chiusura, ma le note risuonano ancora nell’aria e lei riparte con un sorriso spossato. Per sua fortuna, dal 4 maggio andranno in onda le nuove puntate del Trono Over e del Trono Classico di “UominieDonne”.