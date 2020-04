Morgan, in collegamento video con Mara Venier a "Domenica In", svela un piccolo retroscena sulla ormai famosissima lite con Bugo sul palco dell'Ariston in occasione del Festival di Sanremo. Morgan, capelli e barba bianca incolta, viso arrotondato dalla quarantena per Covid-19, è tornato a parlare del fattaccio che ha segnato la kermesse canora di Sanremo: "Tutte le volte che vedo il pezzo in cui dico che succede?! mi viene da ridere. Mi fa troppo ridere perché era un modo per svignarmela. È stata una bravata, era come buttarmi da un burrone. Io ero indeciso, mi dicevo lo faccio o no? e poi l'ho fatto ed è stato come volare. Che poi se Bugo mi avesse interrotto dicendo fermi tutti. Cosa stai facendo?, la brutta figura l'avrei fatta io. Invece ha preferito uscire. Dopo il fattaccio, io dovevo svignarmela, dovevo evitare che Amadeus mi dicesse cosa fai?! e così dissi cosa succede, cosa succede per andarmene". Morgan è da poco diventato papà per la terza volta: dopo Anna Lou, 19 anni, avuta da Asia Argento, Lara, 8, nata dall'unione con la cantante Jessica, è arrivata Maria Eco, frutto dell'amore con la nuova compagna.