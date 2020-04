Chiara Ferragni a Fedez: "Che ca**o vuoi?". I "Ferragnez" sono tra gli influencer che si sono comportati meglio durante la quarantena da Covid-19: sono stati un esempio virtuoso, abilissimi a cancellare il confine tra la loro normalità e quella altrui. L'imprenditrice digitale e il marito si sono impegnati nelle raccolte fondi per le terapie intensive, hanno esortato i milioni di follower a rispettare le indicazioni del governo sul lockdown dimostrando senso civile e senso di responsabilità e hanno tenuto compagnia ai follower con piccoli concerti, con retroscena sulla vita di coppia e sul piccolo Leone, con (terribili) balletti su TikTok o con sketch quotidiani. E se il buongiorno si vede dal mattino, sarà un venerdì divertente in casa "Ferragnez". Fedez ha pubblicato un video autoironico ripostato poco dopo da Chiara Ferragni: "Ecco un buongiorno speciale per il mio amore".

Il musicista ha mostrato una foto sexy della moglie e commentato: "Scusi cameriere, io ho ordinato questo e mi è arrivato questo" inquadrando Chiara ancora a letto in pigiama, capelli spettinati e maschera di bellezza sul volto. La Ferragni ha risposto sboccata e arrabbiata: "Che ca**o vuoi?!", prima di scoppiare a ridere. E questo è solo uno dei tanti scherzi reciproci che la coppia si diverte a pubblicare su Instagram ottenendo centinaia di migliaia di like.