“Mi fido del mio uomo e andrei a Temptation”: ecco la prima coppia che si fa avanti

Nemmeno il tempo di iniziare, o quanto meno di fare i casting, che spuntano già i primi candidati a Temptation Island vip. Format assicurato con Alessia Marcuzzi alla conduzione. I primi due fidanzati, pronti all’avventura, sono Francesco Sole e Giulia Cavaglià. Lei, in un’intervista a Chi, si è detta pronta a partire per questa nuova avventura. “Temptation Island ti aiuta a capire molto del tuo partner, perché ti rendi conto di come si comporta. Parteciperei perché mi fido ciecamente del mio uomo (...)”, svela nell’intervista.

In queste ore, da nostre indiscrezioni, sono partiti i casting per il programma che unisce molte coppie, ma rompe anche i loro equilibri. Lo scorso anno la coppia Pago- Serena ha sicuramente occupato la scena facendo parlare molto i telespettatori dopo la rottura clamorosa. Il secondo tempo della loro storia d’amore è iniziato al Grande Fratello Vip. Prima con Pago e poi con l’arrivo di Serena, in pianta stabile nella casa. Insomma, una doppia dose di popolarità che fa ancora più gola a vip che tentano la scalata in televisione.