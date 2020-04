La verità di Mara Venier sul coronavirus. Perché ha sospeso Domenica In

Mara Venier e il marito Nicola Carraro, ospiti di "L'Aria che tira", il programma mattutino di Myrta Merlino su LA7, hanno raccontato la loro quarantena da Coronavirus: "È dura senza figli e nipoti. Ieri sono crollata. A marzo fui io a decidere di non andare in onda". E per la prima volta in questo lungo lockdown, "Zia Mara" come la chiamano i fan, ha dato un bacio al marito.

Mara Venier, in videochat con "L'Aria che tira", ha parlato con franchezza della vita stravolta dal Covid-19: "Myrta, sarò sincera, ieri è stata una giornata bruttissima. Alterno momenti positivi ad altri negativi. Ho provato una grande malinconia. Le sensazioni si accumulano, cerchi di essere forte, ma a volte non ce la fai e ieri sono crollata. Stamattina però va già meglio. Sono più tranquilla, dobbiamo resistere, siamo quasi al giro di boa".

La Merlino ha sottolineato quanto apprezzi il supporto che Nicola Carraro dà all'amatissima moglie e lui: "Sì è vero, sono il suo fan più accanito. La amo perché è vera, a casa è come in tv. Ma non mi vuole toccare! E pensare che sono tornato da Santo Domingo per stare con lei. Ti dirò: non siamo mai stati seduti così vicino" e Mara Venier: "Ma lo faccio per lui, io vado a lavorare e ho paura che se vengo contagiata, poi posso trasmetterglielo. Se gli do un bacio? Va bene! Lo sai che è il primo in assoluto che gli do in questa quarantena?".

Poi si è lasciata andare a una dichiarazione d'amore per il nipote Claudio, 3 anni a luglio: "Mi commuovo quando penso a lui. Mi ha ridato la voglia di vivere, mi ha fatto rinascere. Mia madre era morta da poco e io le ero devota, caddi in una forte depressione. In quei momenti nessuno ti può aiutare, devi uscirne da solo. Neppure l'amore di tuo figlio o del tuo compagno ti consola. Ecco, Claudietto mi ha ridato la gioia di vivere".

La "Signora della domenica" ha rivelato anche un retroscena inedito: "Sono stata io a decidere di interrompere Domenica In dopo 44 puntate. Era il 15 marzo. Dovevo ospitare il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, ma sabato sera si scoprì che era positivo. Io mi spaventai molto. Avevo altri tre ospiti in studio ed era troppo pericoloso perché si sarebbero potuti incrociare nel backstage. Chiamai la Rai e dissi che ero preoccupata, che era rischioso e mi lasciarono libera di decidere". Infine, il giornalista Goffredo Buccini, in collegamento video, ha ricordato la collaborazione con la Venier e con Lamberto Sposini e Myrta Merlino: "Nessuno lo ha mai dimenticato".