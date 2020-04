Jovanotti pedala su RaiPlay tra Cile e Argentina

“Non voglio cambiare pianeta” di Jovanotti, sarà disponibile su RaiPlay dal 24 aprile 15 puntate + 1 sul ritorno di 15 minuti per raccontare una pedalata di 4000km vissuta pochi mesi fa tra Cile e Argentina con musica, parole, panorami, salite, discese e tanto sudore: un’impresa in solitaria, prima che lo stare soli fosse un’impresa da vivere tutti. Un tour scandito dalle parole dei poeti: le bellissime di Pablo Neruda ne “Il Pigro”, oppure quelle di Jorge Luis Borges e di Luisi Sepulveda e da cover di canzoni itaiane. Ogni puntata verrà chiusa con una poesia letta al cellulare, ognuna scelta in modo istintivo, seguendo la logica del “viaggio disorganizzato”.

“Tra gennaio e febbraio scorsi ho fatto un viaggio in bicicletta nell’altra parte del mondo – ha raccontato Jovanotti. Sono tornato e il mondo era diventato un altro mondo. Quando sono atterrato, a Fiumicino mi hanno misurato la febbre e ho capito che la situazione era drammatica, e allora mi sono chiuso in casa e ho deciso di fare qualcosa con questo materiale”. 60 ore di girato in soggettiva realizzato con una Go-pro e un cellulare sono diventati un programma a puntate per riflettere sulla natura e sull’umano in modo divertente e spontaneo. “Viaggiare in bicicletta è bellissimo continua Jovanotti - non lo consiglierei perchè è molto faticoso e bisogna essere preparati, però ti permette di conosce luoghi che nessuno o quasi visita.

Da Santiago del Cile a Buenos Aires, attraverso deserti, coste oceaniche, parchi nazionali, le Ande, le Pampas, i villaggi sperduti e la grande città. L’avventura di viaggiare non può esaurirsi con gli anni della formazione della gioventù, un viaggio ha un senso diverso se lo fai da adulto, questo è stato il viaggio delle emozioni. Ai giovani dico sempre: leggi e viaggia, perchè questi sono gli strumenti che ti permettono di affrontare il mondo e la vita.”