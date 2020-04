Il ritorno di Lapo Elkann: sono cambiato, mia figlia la chiamerò Italia

“Ho deciso di cambiare vita. Voglio supportare gli altri e fare quel che posso per aiutare gli altri con la mia fondazione”: Lapo Elkann ha le idee chiare sul futuro. E dopo mesi lontano da tv e social sceglie di collegarsi con Eleonora Daniele e il suo Storie italiane. “Se avrò una figlia la chiamerò Italia” , assicura l’elegantissimo rampollo di casa Agnelli. Ed ecco servito su un piatto d’argento il gossip. Lapo è fidanzato? Sta pensando ad una famiglia? Frena e tuona: “Ma prima bisogna trovare la donna per fare il figlio o la figlia. Per ora è un sogno nel cassetto”.

La Daniele con la sua unica sensibilità dice: “Ti vedo molto cambiato, sono molto contenta, c’è una luce diversa”. Lapo ringrazia. Il complimento gli arriva dritto al cuore.