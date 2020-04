Clizia Incorvaia nel mirino di “Live – Non è la D’Urso”: dubbi sul suo amore per Paolo Ciavarro, secondo classificato al Grande Fratello Vip 4. Nello studio di “Live”, Barbara D’Urso ospita la coppia nata sotto i riflettori del reality show di Canale 5: i due non si vedono di persona da mesi a causa delle restrizioni sul Covid19, ma fanno lunghe video chat giornaliere.

Se quasi tutti gli opinionisti elogiano Paolo (“educato, rispettoso, gentile” per Vladimir Luxuria), in pochi credono alla passione di Clizia Incorvaia per il finalista del GF. Costantino della Gherardesca, in collegamento Skype, non usa giri di parole: “Clizia, te hai la mia età (40 anni, nda), lui è molto più giovane, non credo assolutamente a questa storia nata in televisione così come non credo a quel signore che sta con Antonella Elia”.

Anche il direttore Roberto Alessi nutre qualche riserva e chiede a Paolo, visibilmente innamorato, quanto crede che durerà. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, non ha dubbi: “Sì credo assolutamente che durerà”, mentre Clizia ripete quanto dichiarato finora: “Non mi sarei mai esposta davanti alle telecamere in quel modo se non fosse stata una magia. Il mio cuore ha ripreso a battere nonostante abbia una situazione non semplice sulle spalle. E pensare che prima di entrare dicevo a mia sorella ‘no, figurati giammai… le storie le lascio agli altri’, facevo la figa e invece… comunque, ci sono coppie mal assortite della stessa età, oggi a livello estetico, poi magari avrò un crollo, e mentale non c’è differenza tra me e lui, quindi siamo anche belli insieme”.

Costantino della Gherardesca prova a spiegare che non è una differenza di età anagrafica e, sotto gli occhi di una Clizia perplessa e in difficoltà, invita Paolo Ciavarro a stare attento.