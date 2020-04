Lo scoop di Rita Rusic sul Grande Fratello. E quella volta che Tom Cruise e Cecchi Gori...

Rita Rusic, che ad autunno condurrà un programma tv, regala uno scoop sul Grande Fratello: “La prima edizione del reality show doveva andare in onda su Tele Montecarlo, ma saltò tutto”. E poi quella volta che Tom Cruise tirò una pallonata a Vittorio Cecchi Gori: “Finì in ospedale”.

Rita Rusic, ex concorrente della quarta edizione del GFVip ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, ha fatto una lunga diretta su Instagram svelando diversi aneddoti. Sui concorrenti del GFVip4 la produttrice cinematografica ha detto: “Mi sento con Clizia e Paolo. Ho sentito Patrick perché in casa avevamo avuto un’incomprensione più per colpa mia che per colpa sua e adesso ci siamo avvicinati. Adoro Ivan Gonzales perché è un ragazzo fantastico, allegro, scherzoso, generoso. Naturalmente sento Licia e Barbara Alberti che mi piace perché ho tanto da imparare da lei, è un punto di riferimento”.

Rita Rusic ha raccontato molto del suo lavoro da direttrice artistica di Tele Montecarlo 2 rivelando due retroscena assolutamente inediti: “Fui io a comprare la serie Sex and the City. Era estate ed ero in barca con i miei figli. Ci mandarono le cassette dei numeri zero di alcune serie tv e quando vedemmo Sex and the City, cercammo subito la seconda puntata. Capì subito che sarebbe stata forte. Chiamai e la comprammo e così andò in onda su Tmc e Tmc2. Invece ai tempi di quando ero direttore artistico di Tmc2 incontrai Marco Bassetti, un nome che dirà poco a voi follower, ma è molto noto nel mondo televisivo. Volevamo fare di TMC2 la copia di una tv canadese che faceva tutti i programmi in un unico grande ambiente. Cercavamo un reality e lui mi offrì il Grande Fratello. Stavo cerando le location e se io non mi fossi separata e se Vittorio non avesse interrotto i rapporti con Marco, il GF lo avremmo mandato in onda noi per primi. Questo è un esempio di come la vita può cambiare in un giorno”.

Rita Rusic ha risposto anche alle domande sui divi di Hollywood: “Brad Pitt e Johnny Depp sono favolosi, eccezionali, gentilissimi, ti abbracciano, sono proprio stupendi. Come Tom Cruise, anche lui disponibilissimo. Mi ricordo che io ero sposata con Vittorio e lui con Mimì Rogers, eravamo a Taormina per presentare un suo film, lui è un appassionato di basket, io ho giocato, mentre Vittorio è negato, completamente negato. Proviamo a fare una partita e Vittorio alla prima pallonata si rompe il dito! Siamo andati all’ospedale dove c’era un gran casino. Il giorno dopo un signore venne in albergo a salutarci e noi prevenuti da quello che si diceva sulla mafia in Sicilia pensammo che volesse chiederci una mancia o dei soldi. Invece era uno degli infermieri che si presentò con due casse piene di limoni. Non mi sono mai vergognata tanto. Mi sono sentita una me**a perché avevo creduto a degli stereotipi. E ogni volta che giravamo un film in Sicilia ci mandava una cassa di limoni del giardino”.

L’imprenditrice che abitualmente vive a Miami, ma attualmente è a Roma, ha svelato un progetto futuro: “Mi hanno fatto una proposta interessante per la tv. Per l’autunno ho un’offerta molto interessante e se tutto andrà come deve andare, mi rivedrete in tv. Sarà qualcosa di scoppiettante e divertente. Abbiamo pensato a qualcosa di positivo perché vogliamo far divertire”. La Rusic ha parlato anche di un momento di forte depressione: “Per carattere ho una grande forza e energia, tendo sempre a raggiungere l’obiettivo o meglio, a provarci. Ma ho vissuto momenti molto difficili che mi hanno fatto sentire come svuotata, come quando ti svegli e credi che il futuro non ti riservi più niente. La volta più grave è quando sono andata da uno psichiatra perché ho subito un furto in America. In un minuto e 38 secondi mi hanno rubato tutto, dalla cassaforte agli oggetti. Mi sono sentita tanto vulnerabile. La polizia mi ha detto che sono stata seguita per due mesi e che probabilmente mi tenevano d’occhio anche dopo. Mi svegliavo piangendo, mi sentivo insicura. Poi in tre giorni decisi di trasferirmi e andai in un appartamento più piccolo al 57° piano di un grattacielo. Cambiare fa bene”.