In diretta Instagram con l'amica Giulia Salemi, Andrea Denver, uno dei volti più amati della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha fatto chiarezza sui suoi rapporti con Adriana Volpe e Anna Wolf: “Adriana è una bella persona, non solo esteticamente, ma anche e soprattutto per la personalità. Per me era un punto di riferimento, mi dava un’energia pazzesca. La foto del calendario con Adriana? Ce l’ho, ce l’ho. La custodirò per tutta la vita. Non ho avuto grandi problemi con Anna, ha capito tutto, non era gelosa. Con Anna ci sentiamo tutti i giorni, più volte al giorno e spero di vederla presto, magari già a fine aprile. Troveremo un modo anche perché quest’estate resterò in Italia. Ci siamo conosciuti a una mostra d’arte qualche anno fa, ma non successe niente, poi ci siamo rivisti un anno dopo a un evento di beneficenza e abbiamo parlato per ore. Quando mi piace una persona, vado con calma. L’ho invitata a pranzo e quando ho visto che, seppure modella, ordinava pasta e pane, ho perso la testa. Ho pensato noo… non ci posso credere”.

Il modello veronese ha ammesso di essere molto timido anche se il GF lo ha reso maggiormente sicuro. Poi ha parlato di tutti i coinquilini: “Adriana l’ho sentita più volte, mi sento tanto anche con Patrick. Ho telefonato pure a Paolo, Andrea Montovoli, Teresanna e Carlotta. Con Sara è nata una bella amicizia, spero di vederla ma sempre in termini amichevoli. Ho una chat whatsapp con noi finalisti più Montovoli e Adriana e un’altra con Paola, Patrick e i ragazzi del Confessionale. Zequila? Avevamo un buon rapporto all’inizio, poi ha incrinato i rapporti con tutti. Mi è dispiaciuto come è andata a finire però ho dovuto dirgli quello che pensavo, certe affermazioni non mi sono piaciute. Le offese a Patrick sul peso sono da condannare, ha peccato di presunzione. Fernanda e Licia? So che hanno parlato male di me, ma non mi sono informato più di tanto, ormai è finita”.