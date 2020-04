“Mia mamma malata e contagiata dal Covid-19. Ora sta meglio”. Il cantante Mika rivela a Mara Venier il grave motivo per il quale due settimane fa, all’ultimo minuto, è saltato il collegamento con “Domenica In”. Mika, in collegamento web, spiega: “Sono in un appartamento ad Atene da quattro, cinque settimane. Stiamo vivendo in un tempo sospeso. Sì è vero,due settimane fa ero in attesa di parlare con te e mi è squillato il telefono, era mio fratello che mi chiamava. All’inizio non ho risposto, ma poi h visto che insisteva. Mi voleva dire che mia madre era stata contagiata dal Coronavirus e la situazione era degenerata. Anche mio padre e altri della famiglia sono stati colpiti, tutti nello stesso momento. Quando le persone care finiscono in ospedale, sai che non potrai comunicare più con loro. Ero preoccupato specie per mia madre che sta combattendo un cancro molto aggressivo. I sanitari ci hanno detto che non potevamo chiamare e dovevamo aspettare. Ho dovuto abbandonare la tua trasmissione per gestire questa situazione. Ora va meglio, la mia famiglia sta recuperando. Mia madre ha avuto giornate molto difficili e per me era un momento tristissimo perché ero lontano e non potevo parlarle. Poi abbiamo ricevuto una telefonata incredibile: si era stabilizzata, si era tutto fermato, i medici non sapevano perché, ma è successo. Adesso è ospedalizzata a casa. Grazie a un’infermiera, sono riuscito a parlare via Skype. Mi sento molto fortunato e mi sento molto in debito con chi si è occupato di lei. La vita è cambiata tantissimo per tutto il mondo, è impensabile tornare come prima”.

Mara Venier conferma che sapeva tutto, ma ha rispettato la sua privacy, poi cambia argomento: “Come passi il tempo?” e Mika: “Cucino, faccio sport su Facetime e mi rilasso. Ho più tempo per pensare. Ti svelo una cosa? Il mio vicino di casa ha un pianoforte, ma lo suona malissimo, sono pronto a pagarlo per utilizzarlo io perché qui non ho strumenti musicali, ma non mi apre nemmeno la porta perché è in quarantena. Se è simpatico? Uhm…”.

Il poliedrico artista racconta anche di aver dovuto interrompere il tour mondiale, ma di essere carico: “Ho ritrovato il valore della vita e dei miei amici e ho voglia di fare cose, di rimettermi in gioco come se avessi un potenziale pronto a esplodere, ho una grinta adolescenziale. L’Italia? Non mi aspettavo di avere un legame così forte e intenso con l’Italia. Qui mi sono ritrovato a giocare. Ho capito che si poteva invecchiare in modo diverso”.