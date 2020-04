Michele Cucuzza e Adriana Volpe, qual è la voce che fa tremare Mediaset

Sale alle stelle l’indice di gradimento per Cucuzza e la Volpe. I due ex gieffini vip presto potrebbero tornare in tv. Ovviamente insieme. Perché in queste ore a Cologno Monzese, quartier generale di Mediaset, si sta mettendo mano al palinsesto. Non solo per la programmazione della prossima stagione invernale, ma soprattutto per fronteggiare l’emergenza televisiva di queste settimane. L’emergenza Covid-19 impone informazione e intrattenimento e la coppia Cucuzza-Volpe sarebbe in pole per la ripartenza televisiva. In grande spolvero.

Da nostre indiscrezioni, Cucuzza e la Volpe - nelle scorse ore - avrebbero ricevuto numerose chiamate dai piani alti di Cologno Monzese. I due vipponi, però, non si sbottonano. Ma c’è chi vocifera di un contratto già pronto. Messo nero su bianco da settimane. Ed è mistero a Canale5. Sicuramente l’arrivo della super coppia Cucuzza-Volpe a Mattino5 (probabilmente in un edizione del weekend di Mattino5) potrebbe far tremare la Panicucci e Francesco Vecchi, che lo conducono abitualmente dal lunedì al venerdì.

Ovviamente, l’idea che Mediaset possa strizzare l’occhio a Cucuzza e la Volpe con un programma nel daytime di Canale5 è una delle goodnews di questo GfVip. Quando chiamiamo Cucuzza ci dice soltanto: “Faccio i complimenti a Paola Di Benedetto bella e generosa. Ha donato tutto il montepremi. Ma la vincitrice morale è Adriana. Per lei facevo il tifo. E’ la vera leader della casa”. Niente riferimenti al programma di cui si parla in queste ore. Cucuzza resta in religioso silenzio, ma i telespettatori fanno il tifo per lui e per Adriana Volpe.