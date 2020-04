Pazzo d'amore. Federico Rossi, ex del duo musicale Benji e Fede, ha festeggiato la proclamazione della fidanzata Paola Di Benedetto come quarta vincitrice del Grande Fratello Vip in tutti i modi possibili e su ogni social. Dopo averla difesa dalle esternazioni pecorecce di Antonio Zequila e averla sostenuta settimana dopo settimana, le ha scritto una canzone.

Visualizza questo post su Instagram Sei la mia vincitrice ❤️ Un post condiviso da Federico Rossi (@federicofederossi) in data: 8 Apr 2020 alle ore 3:39 PDT

Ma la vera gioia è esplosa quando all'1.30 di notte Alfonso Signorini ha incoronato Paola, bellissima con il viso stravolto e i capelli spettinati, regina del GFVip. Secondo Paolo Ciavarro. Federico Rossi ha subito twittato: "Non so che dire...se non che ha vinto la persona che amo".

Visualizza questo post su Instagram SEI TUUUUUU !!!! E VINCE LEIIII ❤️❤️❤️❤️ ti amo !!!! Un post condiviso da Federico Rossi (@federicofederossi) in data: 8 Apr 2020 alle ore 4:32 PDT

Poi su Instagram si è detto orgoglioso e nelle storie le ha dedicato "We are the Champions" con tanto di corona. E appena sveglio, il musicista ha postato una foto di Paola addormentata: "Te sei andata a nanna, ma io non ho chiuso occhio. Mannaggia a te che mi regali ste dosi di adrenalina".

Il sentimento tra i due sembra forte e maturo nonostante la giovane età. Paola Di Benedetto ha devoluto l'intero montepremi alla Protezione Civile per l'acquisto di macchinari utili a combattere il Covid-19. Lo ha comunicato lei stessa a televoto chiuso e vittoria acquisita e questo le fa molto onore.