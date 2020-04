Amici 19, cosa dice Gaia Gozzi dopo la vittoria

“O mio Dio! Grazie, grazie, grazie, grazie”. Singhiozzi, lacrime, mentre si appoggia esausta a quella coppa gigantesca che non trova la forza di sollevare al cielo. “Grazie perché mi avete dato la possibilità di riprovarci. Grazie, o mio Dio, grazie. Grazie Maria perché mi hai dato la possibilità di fare la musica che piace a me, questo per me è il regalo più grande. Grazie a chi la sta ascoltando, spero che in questo momento sia di aiuto, che faccia ballare. Questo momento finirà, dovremo solo essere responsabili e restare a casa”. Gaia Gozzi è la vincitrice di Amici 2019. Non potendosi stringere, tutti le hanno allungato le mani in un abbraccio virtuale che ha scaldato il cuore dei telespettatori. La cantante ha scalzato il ballerino Javier. Con la vittoria si porta a casa un premio del valore di 150.000 euro. Gaia si è anche aggiudicata con il brano “Coco Chanel” il Premio di Tim Music di 20.000 euro per il pezzo dei concorrenti di Amici più ascoltato sulla piattaforma.”. Una vittoria che ha fatto superare all’artista le sue paure. “Piano piano con l’aiuto di tutte le persone che fanno parte di questo programma sono riuscita anche a scavarmi dentro, a trovare il modo di raccontarmi. Non mi piace guardare indietro con negatività perché tutto fa parte di un percorso, ognuno ha il suo modo di affrontare le situazioni. Io sono molto contenta, sono proprio felice”. E poi c’è Maria De Filippi: “Maria è sempre stata molto sincera e vera. Ha trovato sempre le parole giuste per ognuno di noi. La sua sincerità è il regalo più grande che mi ha fatto. Mi ha dato la possibilità di essere libera di non pensare cosa fosse giusto o sbagliato fare ma cosa fosse meglio per me. Maria è stata fondamentale, soprattutto a livello emotivo anche quando due anni fa mi ha detto che non ero pronta”.

La cantautrice 22enne italo brasiliana, nata a Viadana in provincia di Mantova e milanese di adozione, si era già distinta nel 2016 per aver partecipato al talent "X Factor" nella squadra capitanata da Fedez classificandosi al secondo posto. Gaia, che ha da pochi giorni ha pubblicato il suo nuovo disco “Genesi”, con due brani in portoghese, ancora incredula, pensa al futuro. “Ho seguito la mia passione – racconta - per la musica da sempre, ha fatto diversi sacrifici e a 18 anni, invece di seguire lo stesso percorso degli altri giovani, ha deciso di lasciare le comodità della mia casa per coltivare il mio talento. Se non me ne fossi andata non avrei trovato la mia strada. Ora? “Voglio tornare a casa. Voglio abbracciare la mia famiglia. Vedere le persone e stringerli la mano. Ho bisogno del contatto fisico. I miei genitori sono felici, è stata una caciara. Mia madre è felicissima, mio padre è pazzo per quello che mi è successo. Le mie sorelle Giorgia e Frida una parte di me. E soprattutto voglio scrivere e condividere. Ho scoperto che l'energia della condivisione passa anche dalla musica e che il lieto fine non sono necessariamente i migliori dei finali possibili”. Gaia ha deciso di donare una parte della sua vincita alla Protezione Civile, alla sua famiglia in Brasile e il resto lo investirà per la sua musica. Gaia che non mai perso la fiducia, dopo l’esperienza di XFactor, in quello che è, sia come persona che artisticamente. “Per fortuna – continua - ho avuto accanto persone che ci hanno creduto, anche se non avevamo i soldi per lo studio. Però se ci credi, quell’energia che metti nell’universo poi torna”. Il suo brano Chega è tra quelli più scaricati. Parla di una donna ferita, che usa la sua sofferenza come mantra per rinascere. “È la mia storia, ma è anche un po' la storia di tutte noi, per quello che stiamo vivendo oggi, che non ci arrendiamo, che scenderemo in strada a celebrare le nostre rivincite”.