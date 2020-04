Ecco come sarà la finale del Grande Fratello Vip 4: eliminati in collegamento da casa e sei concorrenti a giocarsi la vittoria dell'edizione più cattiva della storia del reality in versione vip. L'8 aprile si chiuderà la quarta edizione del GFVip condotto da Alfonso Signorini e i concorrenti Aristide Malnati, Sossio Aruta, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro si giocheranno la vittoria con i due vip superstiti dall'ultimo televoto: Antonella Elia, Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver. Dunque, sarà una finale a sei.

Signorini ha annunciato che in collegamento ci sarà anche l’opinionista Wanda Nara, assente dopo le restrizioni sul Covid-19 e in quarantena con il marito Mauro Icardi e i figli sul Lago di Como. Sulle modalità della diretta, che inevitabilmente sarà una festa ridotta all’osso, si sa poco, ma Teresanna Pugliese su Instagram ha spoilerato qualcosa: molti ex concorrenti si collegheranno via Skype da casa.

In una storia sul social, Teresanna, eliminata in semifinale, ha rivelato: “Non saremo in studio mercoledì. Sapevo che ero stata eliminata definitivamente, ma il pubblico mi ha frainteso, quando Alfonso mi ha detto ‘voglio vedere il tuo vestito per la finale’, non mi sono stupita pensando si essere in finale, ma perché sapevo che non ci sarebbe stato studio. Ero frastornata da quello che avevo visto fuori. Mercoledì non ci sarà nessuno di noi, faremo una diretta da casa, ci sarà un collegamento con molti di noi, ma da casa. Non ci sarà un incontro in studio”.