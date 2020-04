La Canzone sbagliata di Danti e Luca Carboni fa "uscire di testo" Maccio Capatonda

La "Canzone sbagliata" di Danti insieme a Luca Carboni e Shade fa "uscire fuori di testo" Maccio Capatonda. Ecco il videoclip del nuovo singolo che aspira a essere il primo tormentone dell'Italia in quarantena. E il video infatti più che altro una video-chat tra amici, insieme ma distanti, in un divertente gioco con i tre artisti, ognuno a casa propria, che fanno ascoltare il brano al regista Maccio Capatonda. Che alla fine abbandona per dedicarsi ad altre priorità...

Ma perché quella di Danti è una "Canzone sbagliata"? Basta leggere qualche verso: “Con le mani piccole come Morandi, o con il mitra in mano come Gandhi, le braccia forti come i delfini, con i baffetti come Mussolini, scopro la luna come Colombo, corro a quattro zampe come un pollo…".

Qualche mese fa con Fiorello, Rovazzi, J-Ax e Nina Zilli, ora Danti, tra gli autori e produttori più contesi del momento, coinvolge altri due artisti top del panorama musicale italiano, in una canzone piena zeppa di affermazioni strampalate, da cantare insieme, per sorridere in questo momento così delicato. Il brano uscito con Time Records è già in rotazione radiofonica.

Racconta Danti: “Cantare insieme a Luca (Carboni, ndr) è stato davvero un grande regalo, ed è un piacere tornare a collaborare con Shade. Se vi dico che il brano che ho ascoltato di più nel 2019 è stato ‘Fragole buone buone’ di Luca? Appena abbiamo registrato il brano ho capito che era la persona giusta per la canzone sbagliata!”.

Luca Carboni aggiunge “In questo strano e difficile momento è stato davvero liberatorio cantare con Danti e gli altri amici questa canzone… sbagliata. Consapevole che, in fondo, non c’è niente di sbagliato se questa montagna di errori vi porterà a cantare e sorridere come abbiamo fatto noi. Buon ascolto!”.

Shade conclude: “Ci siamo divertiti a sbagliare, perché fare sempre tutto giusto sarebbe monotono, no? Non c’è una formula magica per fare le hit ma sicuramente un ingrediente che aiuta è il divertimento, e quello in studio con Danti non manca mai!”.