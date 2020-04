Arriva il primo smart-film

È il primo smart-film interamente girato in smart-working nel pieno rispetto delle regole imposte dall’emergenza coronavirus. È appena partito il progetto «Il cinema non si ferma», docufilm a episodi interamente realizzato usando set casalinghi e smartphone. Un progetto a scopo benefico (i proventi raccolti andranno devoluti alla Protezione Civile) per dimostrare che, nonostante l’emergenza coronavirus abbia portato a un blocco di set e produzioni cinematografiche, le maestranze e i professionisti del mondo del cinema non si fermano.

«Si tratta di un vero film a episodi, un lungometraggio di ottanta minuti», spiega l’avvocato Gianfranco Rinaldi, uno dei produttori e tra i principali promotori dell’iniziativa. «Il nostro film sarà una commedia – prosegue – ma non una di quelle che fanno solo ridere. Per realizzarla abbiamo superato grandi difficoltà organizzative, abbiamo risolto il problema dei diritti e alla fine il film sarà distribuito in streaming, sulle piattaforme, ma stiamo studiando anche un innovativo sistema attraverso una scheda tipo gratta e vinci acquistabile nei supermercati».

Tra gli interpreti che hanno aderito da subito al progetto, figurano Alessandro Haber, Giorgio Tirabassi, Massimo Dapporto, Lidia Vitale, Nicolas Vaporidis, Kaspar Capparoni, Remo Girone, Margot Sikabonyi, Karin Proia, Paola Lavini, Augusto Zucchi, Clotilde Sabatino, ma molti altri sono gli attori che di giorno in giorno si uniscono al cast.

Scenografie casalinghe, oggetti di scena ridotti al minimo, nessun operatore di ripresa (sono gli stessi attori, aiutati dai familiari, a filmarsi usando smartphone e webcam), una regia (a cura di Marco Serafini) che opera «da casa» usando sistemi di videoconferenza, un pool di sceneggiatori tra i migliori in Italia, capitanati da Stefano Piani, tutti supportati dalla migliore professionalità italiana, con la partecipazione della startup Screen Qube. L’uscita è prevista per il 25 aprile.