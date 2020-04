Dopo sei anni una donna torna sul trono di "Amici": Gaia Gozzi è la vincitrice annunciata del talent show di Maria De Filippi. La cantante si è aggiudicata la finalissima davanti al fantastico Javier Rojas (primo nel circuito danza), Giulia Molino e Nicolai Gorodiskii. Doppia polemica di Maria De Filippi e un imbarazzante fuori programma "tecnico".

La finale di “Amici19” si apre con un video corale in cui Fiorella Mannoia, vincitori ed ex allievi del talent cantano “Un senso” di Vasco Rossi. Un inno al coraggio e alla resilienza. Poi Alberto Urso, il vincitore dell’anno scorso, fa il passaggio del testimone, o meglio di Coppa (toccandola a mani nude). Gaia Gozzi, che 4 anni fa partecipò a “X Factor” e due anni fa non passò i provini di “Amici”, dà il via al valzer delle esibizioni. Al termine del primo giro esce il sempre modesto ballerino Nicolai Gorodiskii (si è presentato così: “Ad Amici ho imparato ad apprezzare il mio talento per la danza”) e Maria De Filippi polemizza con Alessandra Celentano e Timor Steffens che sono rimasti seduti mentre gli altri professori e i giurati si sono alzati per applaudirlo (“Non è educato quello che avete fatto” e Twitter: “Nicolai si è comportato malissimo, non rispettava insegnanti, professionisti, il programma stesso. Ha sempre avuto un'arroganza spaventosa e Maria non gli ha mai detto niente. Ma rimprovera la Celentano perché non si alza in piedi ma lo applaude da seduta”) e poi in fretta e furia proclama Javier Rojas vincitore dei 50.000 euro della sezione danza.

Il ballerino cubano ha dichiarato che ne darà 15.000 a Nicolai. Esultanza incontenibile dei social: “Ce l’abbiamo fatta!”, “Javier vincitore, vogliamo ripeterlo fino all’infinito?”, “Questo dimostra che la Celentano ha sempre ragione”, “Javier vincitore, il mondo della danza sa”, “Vittoria meritatissima di Javier, con lui vince la Celentano, l’unica di cui ci fidiamo”, “Il mondo della danza che lo sa: ama Javier I giornalisti: amano Javier”, “Hanno dato poco spazio a questo successo, disappunto”. Ma Maria De Filippi si accende anche su un’altra questione: l’inedito di Gaia Gozzi che alcune radio non passano. Così rispolvera la questione: “Radio 105 la fa ascoltare, invece Rudy che mi dici di Radio Deejay? Linus non ne vuole proprio sapere… e anche RDS, vero Anna (Pettinelli, nda)?”. Bagatelle a parte, la finalissima è proseguita con lo sketch Al Bano, Romina Power e Rudy Zerbi condito da una battuta: “No, Maria me l’hai infilata proprio lì!” riferendosi a una gigantesca mano di gomma che la conduttrice agitava per dargli noia. Ma di diritto negli highlight della finalissima ci va il litigio con spintoni tra due tecnici impegnati a portare dietro le quinte la vasca d’acqua in cui era stato buttato Rudy Zerbi. Quando la gara prosegue, per Giulia Molino, si mette male: molti giornalisti la ritengono acerba e senza identità. Ha 21 anni e tanto tempo davanti. L’allieva non convince nemmeno al televoto ed è la seconda eliminata della serata. Maria De Filippi la consola facendo una rivelazione: “Devi capire che le critiche non sono sbagliate. Agli inizi è successo anche a me. Le leggevi e piangevo, scrivevo ai giornalisti e cercavo di capire come cambiare. Mi è servito e tanto. Ancora oggi ci rimango male quando leggo delle critiche, ma alla fine è un bene perché vuol dire che hai ancora qualcosa da dimostrare, hai ancora voglia. Il consenso unanime non esiste, è finto, chi pretende di averlo è pazzo o peggio”. Per la finalissima tra Javier Rojas e Gaia Gozzi si rivede il grande classico di “Amici”: le carte. La bravissima Gaia se la gioca con l’inedito “Coco Chanel”, il brano di Bob Dylan “Knockin on heaven's door”, “She so sexy”, “Tu non mi basti mai” di Lucio Dalla e l’altro inedito “Fucsia”. Il ballerino Javier, invece, è resistente come Hulk e orgoglioso come Thor: dopo aver danzato per tutta la sera, dalle 00.40 all’1.25 si esibisce in una coreografia di hip hop, una variazione di classico imperfetta perché ha le gambe stanche, un quadro di contemporaneo (con commento velenoso della De Filippi che non sembra averlo in gran simpatia: “Ma si Javier vai a riposarti. Non ce l’hai fatta manco stavolta ma neanche in prova”), la variazione di Les Bourgeis e un altro quadro di contemporaneo. Finite le performance, c’è un po’ di confusione: il coreografo Giuliano Peparini porta la Coppa della danza senza guanti e poi la fa consegnare a Javier da un fonico guantomunito. Gli altri riconoscimenti vengono consegnati dai tecnici in guanti e mascherina e fa davvero impressione. Il premio Tim Music del valore di 20.000 euro in gettoni d’oro va a Gaia Gozzi per “Coco Chanel” e il premio Tim della critica del valore di 50.000 euro va a Javier Rojas. La casa di gioielli Marilù assegna 7.000 euro a testa a Javier, Giulia, Gaia e Nicolai. Ed ecco la proclamazione senza sorpresa, ma comunque meritata: le carte dicono che dopo sei anni una donna vince “Amici”. Giulia Gozzi singhiozza dalla felicità: ha centrato la sua seconda occasione: “Grazie, non me l’aspettavo, mi avete dato la possibilità di riprovarci, grazie, grazie, non ci credo, oh mio Dioooo…”. Coriandoli e Coppa al cielo. Buona fortuna a tutti i talenti.