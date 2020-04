Teresanna Pugliese, eliminata nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip4, a cuore aperto su Instagram. In una diretta ha rivelato tutti i dettagli della sua avventura nella casa di Cinecittà: “L’impatto con l’esterno? Sembrava un brutto film, non avevamo capito che era così grave. In casa molti fanno finta di sopportare Antonella che è una mina vagante. Andrea Denver è una grande delusione, mentre con Patrick e Licia ho un’amicizia vera. Chi vince? Antonella o Paolo”.

Teresanna Pugliese è Ve: o piace o non piace, ma è stata una concorrente vera. In una lunga diretta Instagram ha ammesso: “Uscire dalla casa è stato spiazzante. Era tutto buio pesto e vedevo persone che stavano lontano da me, con mascherina, guanti e copri scarpe, non si è avvicinato nessuno, comunicavamo a gesti. Sembrava un brutto film, il contatto con la realtà mi ha spiazzato, ero sconvolta. Non ero in grado di ragionare. Ero intontita e sconvolta. Al di là degli aggiornamenti, pensavo che si stesse risolvendo, un po’ come in un film che speri finisca bene e invece no”.

Sull’avventura nella casa dalla porta rossa riconosce che essere entrata in un gruppo già molto unito le ha procurato qualche difficoltà d’ambientamento anche perché ha cercato di entrare in punta di piedi e di non essere invadente: “Mi sentivo l’ultima arrivata e non volevo invadere lo spazio altrui. La realtà dentro la casa è completamente diversa dalla percezione che se ne ha fuori. Io ho saputo che sarei entrata solo tre giorni prima e non avevo seguito le dinamiche quando ho cominciato a vedere il live mi è venuta l’ansia e ho lasciato perdere. Volevo essere spontanea e non entrare con impressioni magari sbagliate. Non volevo essere condizionata. Non sono riuscita a prepararmi psicologicamente a salire sul ring, perché lì dentro è un ring, si gioca a tutti gli effetti. Mi ha dato uno scossone solo la telefonata di mio marito”.

Teresanna ribadisce la genuinità del rapporto che ha instaurato con Patrick Ray Pugliese e Licia Nunez: “Lui è stato il primo ad accogliermi in casa ed è l’ultima ad accompagnarmi fino alla porta rossa. Era la pillola del buon umore, la sua simpatica sensibilità mi faceva stare bene e non si attaccava alle cose stupide. Gli voglio veramente bene, è stato una luce, è una brava persona. Licia è un’anima bianca, è vera e una gran bella persona, è stata un’enorme scoperta. Ci guardavamo e ci capivamo. Ci sentiremo sicuramente”. La grande delusione è Andrea Denver: “Sono molto, molto sorpresa dal suo atteggiamento, non ho percepito subito la sua vera personalità. Uscendo ho capito che non era mio amico, sapevo di non avere un legame come con Patrick, ma mi ha detto delle cose che non combaciavano con quello che faceva. Io lo vedevo giovane, con gli occhi dolci e mi ha ingannato. Era lui che aizzava Sossio. Il GF è un gioco e c’è chi ha saputo giocare. C’è chi ha preferito stare molto sotto i riflettori. Lì dentro cerchi dei riferimenti, pensi di trovarli, ti confidi e invece ti tradiscono, mentono, sono pronti a far di tutto per vincere. Devi essere bravo a non crollare”. Teresanna si leva anche un sassolino dalle scarpe sulle imitazioni della stanza blu: “Li sentivo, ridevano e deridevano, a volte erano simpatici, altri no… poi scoppi…” e a proposito di Antonio Zequila sostiene: "E' un uomo generoso, ma ha avuto un atteggiamento che non è piaciuto nè in casa nè fuori. Mi è dispiaciuto però che il gruppo si sia accanito su di lui, ma fino all'ultimo non ha rimediato in nessun modo. Aveva uscite infelici che lo penalizzavano sempre più. E' una testa dura, non seguiva nemmeno i consigli di Licia".

Sull’abbandono di Adriana Volpe, Teresanna ricorda: “E’ stato molto duro, all’inizio non ho capito che voleva andarsene. Era un punto di riferimento. Le mando un bacio forte”, mentre su Antonella Elia sottolinea: “Molti fingono di sopportarla, ma non la sopportano davvero però conta il pubblico. Non è cattiva. E’ stata lei ad attaccarmi per colpa di Sossio, ma a parte quello, abbiamo familiarizzato. A nessuno in quella casa è mancata una brutta parola per Antonella. Lei è una mina vagante, può esplodere da un momento all’altro e crea disagio nella casa”.