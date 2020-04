Grande Fratello Vip: Paola Di Benedetto dà lezioni hot in cucina

Buffo incidente hot al Grande Fratello Vip 4. Paola Di Benedetto parla della pasta e dice: “A me piacciono i ditalini” e Antonella Elia: "Ah…". Nella Casa di Cinecittà per il gran finale del reality sono rimasti 7 concorrenti, il clima è ormai sereno in vista della finale dell'8 aprile, ma è bastato il momento della spesa settimanale a far scattare una battuta salace.

Paolo Ciavarro ha chiesto ai coinquilini se desiderassero cambiare tipologia di pasta: “Rigatoni, farfalle?”, Sossio ha risposto rigatoni, Paola ha detto: “A me piacciono i ditalini”, Paolo ha osservato che non c’erano e Antonella Elia se n’è uscita con un sonoro “Ah!”, “Beh, ma la pasta Antonella, mamma mia…”.

Denver e Paolo hanno giocato sull’equivoco: “Eh la malizia, ma anche Paola che esordio ha avuto?! Ci sta la risposta di Antonella”, mentre la Elia sorrideva stupita. Tra le risate generali, la Di Benedetto, già finalista insieme a Aristide Malnati, Paolo Ciavarro e Sossio Aruta, ha concluso: “Va beh, ve lo concedo perché sono tre mesi che siamo qui”.