Antonio Zequila furioso con Sossio Aruta e Teresanna Pugliese. Ma al GfVip tutti contro di lui: rosicone

I vip del GF contro Antonio Zequila: “E’ ossessionato dalla finale”. Per l’attore, Sossio Aruta e Teresanna non sono titolari, ma riserve e non meritano di arrivare fino in fondo. Paola Di Benedetto all'attacco: "Mai visto uno falso come lui".

Nella casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti aspettano la semifinale di stasera commentando l’atteggiamento avuto da Antonio Zequila dopo la nomination di mercoledì scorso. L’attore è imbufalito per essere finito al voto insieme a Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese a un passo dall’ultima puntata e teme (a ragione) di essere eliminato. Da giorni vaga per il loft sostenendo che Aristide Malnati merita la finale, ma Sossio Aruta no: “Aristide lo capisco, lui ha fatto un percorso qui dentro, ma c’è gente che è entrata da un mese e si trova in finale, il meccanismo non è giusto”. Anche ieri notte, intorno alle 2, Zequila arrabbiato per uno scherzo di cattivo gusto (Antonella, Denver, Sossio e Paola avevano scritto una lettera in cui gli davano del “leccase**re”), si lamentava per le scelte autoriali e si appellava al pubblico affinché lo lasciasse in casa. Questa mattina, in giardino, Teresanna Pugliese ha spifferato tutto ai coinquilini: “Stanotte ha ricominciato a dire che qualcuno non merita la finale, ha ridetto la storia dei titolari e delle riserve, quelli che sono entrati dopo. Mi ha detto 'è proprio come nel calcio'. Ha detto che il programma si è prolungato grazie a lui e a quelli che stavano prima, l’ha specificato. Ha detto che io e Sossio siamo le riserve e siamo entrati solo perché ci sono state delle SQUALIFICAZIONI (squalifiche, nda), altrimenti non saremmo mai entrati” e Paolo: “Sì me l’ha detto anche adesso e ho provato a fargli capire che non è così”. Teresanna ha aggiunto che avendo un parere opposto a quello di Zequila per non litigare se n’è andata. Paola Di Benedetto è stata la più severa: “Ha questi momenti che alterna a un finto buonismo, è più forte di lui non ce la fa e deve dire per forza quello che pensa. Adoro questa cosa perché gli arriva in maniera incontrollata. Credi a me, lui rosicherebbe anche se vincesse Aristide. Non ho mai visto uno così falso. E’ falso”. Sossio e Patrick hanno concordato: “E’ il suo vero spirito”. Secondo Aruta, il publbico “vendicherà” Adriana Volpe, messa ripetutamente in difficoltà da Zequila su un presunto flirt giovanile. In effetti, l’attore è ormai un corpo estraneo all’interno del GFVip dove è sempre più isolato e ha un piede fuori dalla casa poiché i telespettatori non lo hanno apprezzato. L’unica che lo difende è l’ex fidanzata Marina. Dalle colonne del settimanale “Oggi”, ha dichiarato che l’Antonio Zequila del GF non è l’uomo gentile e premuroso che conosce e che ama.