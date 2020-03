Fabio Testi choc a Live non è la d'Urso. Con chi ha avuto flirt

Adriana Volpe sì e Katia Ricciarelli pure. Fabio Testi confessa i flirt giovanili a “Live – Non è la d’Urso”. L’attore, eliminato di recente dalla casa del GFVip 4, è in collegamento con Barbara d’Urso che indaga sulla veridicità della storia con Adriana Volpe. Testi non nega, ma attacca il settimanale che ha rispolverato la vecchia storia: “Credo che sia di poco gusto pubblicare la foto di Adriana vicino a un altro uomo, c’è una bambina che vede la mamma sulla copertina di un giornale con un uomo diverso dal padre, non mi piace. Se è successo? Ma dimentichiamolo, vero o falso che sia, è successo 20 anni fa, non ricordo, è di cattivo gusto che sia stato pubblicato”.

Barbara d’Urso gli chiede di Katia Ricciarelli e Fabio Testi si dimostra stupito: “Non capisco perché ha negato. Ci siamo incontrati a cene di beneficienza dalle nostre parti e più volte quando saliva sul palco diceva pubblicamente che io ero un suo vecchio amore, l’ha detto lei davanti ai microfoni, quindi adesso non capisco perché dica così. Non pensavo di essermi allargato a dire una verità che lei ha sempre ammesso, anzi, all’epoca aveva anche indispettito la mia ex moglie perché lo disse davanti a tutti”.