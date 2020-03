Piccolo incidente hot nella casa del Grande Fratello Vip 4. Un’ape si appoggia proprio sulle parti intime di Sossio Aruta e lui resta di sasso. I concorrenti del reality show di Canale 5 stanno trascorrendo le giornate tra tanto relax e molte critiche ad Antonio Zequila in nomination insieme a Patrick e Paolo Ciavarro. Questa mattina, in giardino, Sossio Aruta stava prendendo il sole quando un’ape ha iniziato a ronzare vicino a lui, Paola Di Benedetto e Antonella Elia. Le due vip si lamentavano per la presenza del fastidioso insetto che all’improvviso si è appoggiato sullo slip di Sossio Aruta in una zona molto delicata. Paola, tra lo spaventato e il divertito, lo ha avvisato: “Oddio… Sossio, Sossio, c'hai un'ape sul... sul...”. E Antonella Elia ridendo: “Sul coso! Non sa come definirlo!”. L’ex cavaliere di “UominieDonne” non ha perso la calma e ha scacciato l’ape, ma poco dopo altro riferimento piccante da parte di Antonella. L’ex soubrette ha ammesso: “Non vedo l’ora di vedere Pietro. Ho le smanie”. E Paola: “Ti capisco”.