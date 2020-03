Javier Rojas, Gaia Gozzi, Giulia Molino e Nicolai Gorodiskii sono i quattro finalisti che si giocheranno la vittoria di "Amici19" venerdì 3 aprile. Il Serale del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi ha regalato una semifinale tranquilla dopo le forti polemiche delle puntate precedenti. Pronti via, né Giulia, né Javier riescono ad aggiudicarsi la maglia del finalista immediato: le loro esibizioni non convincono i giudici e ci sono delle scaramucce.

La performance di Giulia non piace alla professoressa Anna Pettinelli perché “ha dato troppo poco” e Rudy Zerbi le dà dell’incoerente: “quando è troppo e quando è poco, devi deciderti”, mentre la coreografia di Javier Rojas entusiasma la maestra Alessandra Celentano, ma non Rudy Zerbi che commenta: “Ecco, qui casca l’asino. E’ venuta fuori la magagna… ho guardato l’espressione ed era sempre uguale dall’inizio alla fine”, no anche per Vanessa Incontrada e per Luciano Cannito alla VAR che parla di passi sbagliati. La Celentano non si tiene: “Quali passi doveva fare? Ha fatto quelli giusti della coreografia. Chi ha occhio vede la qualità di movimento, la pulizia, l’intensità” e a Rudy: “C’è da ridere? Sì, soprattutto con te che parli di doppio sissonne”.

Per il resto, la semifinale fila liscia come l’olio: Gaia è la prima finalista, segue Javier, tra l’entusiasmo e le lacrime di gioia dei social, poi Nicolai. L’ultima ad aggiudicarsi la maglia argento di “Amici19” è Giulia che batte a sorpresa la voce speciale di Nyv Pinternagel che però si consola con il premio TIM da 30.000 euro “per la maggior crescita artistica all’interno della scuola e la sua poliedricità del talento” e con il premio Marilù da 7.000 euro. I proventi del televoto di questa sera e della Finalissima saranno devoluti alla Protezione Civile Italiana.