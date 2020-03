Gaffe a luci rosse al Serale di “Amici19”, protagonista Rudy Zerbi. Il professore del talent show di Canale 5 è la “vittima” preferita di Maria De Filippi sia a “Tu Sì Que Vales” sia nelle gag con Al Bano e Romina Power che consentono agli allievi di rifiatare e allentare la tensione.

Nel corso della semifinale di “Amici19”, Rudy Zerbi è stato legato a una ruota che girava di 360° ogni volta che i due artisti davano una risposta sbagliata sul loro matrimonio.

Al termine del siparietto Zerbi è stato premiato con una doccia gelata e, zuppo d’acqua dalla testa ai piedi, si è portato le mani sul cavallo dei pantaloni, ha stretto i gioielli di famiglia e urlato: “Nooo, no, in mezzo alle gambe no! Guarda, Maria, guarda”. L’immagine era così equivoca che tutti i giudici sono scoppiati a ridere e la De Filippi molto divertita: “Rudy, non lo fare… non lo fare… non toccarti, non ti rendi conto di quello che si vede in tv! Già immagino i titoli domani: Maria, guarda!”. Detto fatto.