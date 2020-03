Amici 19, la confessione di Valentin Dumitru: ho avuto una storia con Francesca Tocca

Valentin Dumitru vuota il sacco sulla storia con Francesca Tocca proprio durante la semifinale di “Amici19”: “Sì abbiamo avuto una storia. Sono innamorato, ma faccio un passo indietro”.

Per approfondire leggi anche: Todaro e la Tocca ballano da soli

Il ballerino di latinoamericano, Valentin Dumitru, passato alla storia del Serale di “Amici19” per un mega e indelebile sbrocco di Maria De Filippi culminato nella sua cacciata dal programma, ha rubato la scena ai sei allievi del talent show di Canale 5 e ha fatto un dispetto a Maria De Filippi ammettendo il flirt con Francesca Tocca, ballerina professionista di “Amici” sposata con il collega Raimondo Todaro, proprio nel corso della semifinale. Sul suo profilo Instagram (@valentinufficiale), il ballerino ha scritto: “Allora voglio chiarire una volta per tutte la storia tra me e Francesca. (…). Per me la famiglia è molto importante e mai avrei rovinato un’altra famiglia. Con Francesca mi conosco da ottobre 2019” e via con l’elegante e cavalleresco sputtanamento: “Quando sono andato a casa in Romania per le vacanze di Natale, prima del 25 dicembre, Francesca mi ha scritto per farmi gli auguri e da lì abbiamo continuato a sentirci. Lei mi diceva che la mancavo tanto e non solo come ballerino, ma un po’ di più… anche io sentivo la stessa cosa però mi sembrava strano perché sapevo della sua situazione… mi ha detto che si era lasciata con il marito già a ottobre (…) ci siamo visti nei weekend e tutte le volte che potevamo e così, piano, piano, tra di noi si è creato un sentimento molto forte (…) negli ultimi giorni ho pensato molto a questa situazione e sono giunto alla conclusione che al di là dei nostri sentimenti, la cosa che conta di più è la famiglia e quindi ho deciso di fare un passo indietro”. Valentin sembra scaricare la bellissima Francesca: “Forse ci siamo fatti trascinare da sentimenti molto forti però anche se mi riesce difficile preferisco pensare oltre e fare un passo indietro. Chiedo scusa se mi sono innamorato di una persona sposata e anche se so che soffriremo e saremo giudicati da tante persone, credo che questa sia la cosa giusta da fare (…) perché alla fine la famiglia è la cosa più importante”. Francesca Tocca tace. Avrà gradito la bollente rivelazione?