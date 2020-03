Antonella Elia rompe con Zequila, al GfVip cambia tutto. Chi sta con chi

Nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia rompe l’amicizia con Antonio Zequila: “Sei patetico” e dà vita a una nuova alleanza con Sossio Aruta contro Patrick Ray Pugliese: “È un traditore”. Andrea Denver non difende l’amico e il pubblico rimane sconcertato.

L’uscita di Valeria Marini, nel corso della diciassettesima puntata, ha alterato di nuovo gli equilibri nella casa del GFVip 4. Mercoledì scorso, subito dopo la fine della diretta, Antonella Elia, forte di aver superato il televoto, punzecchiò Zequila: “Quando c’era Valeria, tu ti sei allontanato e mi hai esclusa, stavi sempre dietro a lei solo perché aveva confermato il flirt di tanti anni fa. Ma sai quanto importa alla gente?”, l’attore provò invano a ricucire. Sabato mattina, Antonio ha fatto una domanda ad Antonella in merito alla “linea della vita” e si è sentito rispondere: “Non me ne importa niente” e l’attore si è sfogato con Sossio l’uomo-prendisole (anche se non lo sopporta e continua a chiedersi come mai il pubblico lo abbia eletto primo finalista, nda): “Ma ti sembra il modo di rispondere? Ma perché risponde sempre così? Perché? Come è possibile? A questa importa solo a che ora c’è l’allenamento!”.

Domenica, una battuta di Teresanna a Zequila ha permesso ad Antonella Elia di attaccare l’ormai ex amico: “Sei patetico, fai gli appelli dalla stanza vicino per farmi mandare fuori dalla casa del Grande Fratello. Sei pa-te-ti-co, pa-te-ti-co, urli, sbraiti, ma sei patetico e non ti dico cosa penso io perché sono superiore. Scusa Denver non ho resistito, continua a sbraitare. E’ patetico, ma stia zitto”. In realtà Antonella ha spostato l’asse delle sue alleanze verso Sossio, primo finalista del reality show di Canale 5. I due dormono nella camera blu insieme all’ondivago Andrea Denver, a Sara Soldati e Paola Di Benedetto e sono legati anche da alcuni “nemici” comuni quali Patrick, Licia e Zequila. Durante la notte architettano degli scherzi ai danni dei coinquilini che puntualmente falliscono e non fanno divertire. A colpire i telespettatori però è stato un colloquio di qualche sera fa dopo uno scherzo mal riuscito a cui Patrick non ha voluto partecipare in quanto amareggiato dalle ultime notizie sul Coronavirus. Sossio ha detto: “Patrick è un traditore. Si è schierato” e Antonella: “Sì, è un traditore, voleva fare il figo con Licia. Lui teme di rovinare i rapporti con tutti quindi si comporta di conseguenza. Non doveva tirarsi indietro. Vuole essere lui il protagonista degli scherzi altrimenti non gliene frega niente”, Paola ha cercato di difenderlo, ma la Elia ha risposto che sbagliava: “No, non è così, deve essere lui il creatore, l’ideatore altrimenti non gli interessa. Ci metto la firma sotto. E’ stato lui che prima mi diceva facciamo lo scherzo a Sossio, tiriamo l’acqua, andiamo dentro con i coperchi. Lui, Fernanda e Antonio. Patrick gestiva la situazione, noi partecipavamo. Se non lo crea lui non gliene frega niente, deve essere il protagonista”.

A stupire i telespettatori del Live su Mediaset Extra non è stata tanto l’opinione velenosa di Sossio e Antonella, quanto che Andrea Denver non abbia speso una parola a sostegno dell’amico e abbia addirittura schiacciato il cinque a Sossio quando ha definito Patrick un traditore.