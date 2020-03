Scintille ad Amici 19 tra Al Bano e Romina. La danza e l'anello, che coltellate...

Al Serale di “Amici19”, il talent show di Maria De Filippi giunto alla quarta puntata, sono scintille poco amorevoli tra Al Bano e Romina Power: “Si vede che non fai danza. L'anello di fidanzamento? L'ho pagato io".

Nella quarta puntata di “Amici19” sono stati eletti i 5 finalisti (Gaia, Giulia, Javier, Nicolai e Nyv), Maria De Filippi non ha fatto il minimo accenno alla polemica con Valentin Dumitru e ai brutti video passati da qualcuno a Dagospia, ma ha cooptato l’etoile dell’Opéra di Parigi, Eleonora Abbagnato, per ridimensionare la maestra Alessandra Celentano e dimostrarle che il suo giudizio sui ballerini Javier e Nicolai non è tombale e assoluto, ma che esistono valutazioni diverse della stessa performance (però fa sensazione notare che il popolo social compatto l’ha criticata ancora una volta: “Che l’è preso quest’anno? Non sembra lei”, “una puntata per dimostrare che la Celentano non ha ragione quando ha ragione”, “Maria ha scomodato l’Abbagnato per screditare la Celentano, che poracciata”, “Ha detto che la Celentano era “da ricovero”, l’unica era lei l’altra volta”) e ha intrattenuto con il siparietto “Quanto mi conosci?” tra Al Bano e Romina Power. Il momento ludico non è riuscito benissimo perché gli ex coniugi si sono punzecchiati di nuovo. Alla domanda di Maria De Filippi: “Qual è stato il primo regalo di Al Bano?”, Romina ha risposto: “13 rose rosse”, il cantante: “No, era un anello di fidanzamento in quel di Capri” e l’ex moglie: “Che ho pagato io”.

Anche al momento dell’ingresso in studio c’era stata una frizione. Il leone di Cellino San Marco ha improvvisato qualche passo di danza e rivolto a Nicolai ha detto con tono ammirato: “Mannaggia a te, non sai quanto ti invidio. Mi sarebbe piaciuto saper ballare, mi piace molto, ma non ho mai imparato” e Romina sarcastica: “Eh si vede che non fai danza” rivolgendo lo sguardo all’addome dell’ex marito. Il cantante ha replicato: “Pensa per te”. Non è la prima volta che i due si lanciano frecciatine e inizia sempre la Power. Due settimane fa, durante il Serale di “Amici19”, osservò: “Al Bano ti sei dimenticato la scarpetta copri panza”, l’artista rispose per le rime e Romina a microfono aperto si lasciò sfuggire “che sacco di me**a”. Stesso siparietto nel corso dell’ultima puntata di “C’è Posta per Te”. La Power ironizzò sul’adipe di Al Bano che però non raccolse. Sul palco Al Bano e Romina incantano, ma nella vita privata non sembrano così affiatati.