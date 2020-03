Adriana Volpe e il Confessionale mai visto. La verità sull'addio al GfVip

Adriana Volpe si è ritirata dal GFVip per motivi familiari. Il conduttore Alfonso Signorini, in una diretta Instagram, ha confermato quello che già era noto ai telespettatori, soprattutto quelli che seguono il Live su Mediaset Extra. A inizio marzo, la Volpe aveva avuto contatti con la famiglia perché una persona vicina al marito Roberto Parli stava male. Col passare dei giorni, si è intuito che questo familiare era stata contagiato dal Covid-19.

Adriana ha portato avanti il reality con grande signorilità e dignità ricevendo aggiornamenti costanti, ma facendo trapelare poco o nulla della sua sofferenza (una notte, in giardino, si confidò con Patrick Ray Pugliese e la regia censurò subito). Ieri la svolta. L’ex conduttrice Rai è stata chiamata in Confessionale dove l’hanno messa al corrente dell’aggravarsi delle condizioni di salute di questo congiunto ricoverato in Terapia Intensiva. Nel Confessionale finora inedito, Adriana rimane di sasso alle nuove notizie, trattiene le lacrime e con un filo di voce spezzata dice: “Ok, do un saluto a tutti loro e basta”. Quando ha riunito i compagni d’avventura annunciando il ritiro, tutti sono scoppiati a piangere e l’hanno stretta forte.

Nella notte, Andrea Denver si è alzato e incredulo ha fissato il letto vuoto dell’amica. Oggi, invece, Patrick ha indossando la maglietta che le aveva prestato: “Me la sono messa così capisce che questi rigori li dedichiamo a lei, che li doveva presentare”. Poi le hanno dedicato la sfida ai rigori tra Antonio Zequila e Sossio Aruta, che la Volpe doveva presentare, per la leadership all’interno della casa di Cinecittà. Adriana Volpe è entrata nei cuori dei vip e in quelli dei telespettatori che l’hanno incoronata la vincitrice morale del GFVip4 e una delle migliori concorrenti di sempre. I social hanno creato anche l’hashtag #forzaadriana per farle capire quanto sia amata dal pubblico.