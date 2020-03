Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini non ce la fa: mi impappino

Pronti via, Alfonso Signorini, si fa beccare in un fuorionda: "Mi impappino". Il conduttore del GFVip 4 introduce la diciassettesima puntata con un discorso di ringraziamento per il pubblico: “Grazie per aver scelto qualche ora di leggerezza e spensieratezza, il nostro lavoro è questo e cerchiamo di portarlo avanti. Purtroppo le notizie sull’epidemia del Coronavirus sono drammatiche, ma alla fine la vita deve vincere e sarà così anche questa volta. Forza, ce la faremo”. Il direttore del settimanale “Chi” era emozionato, ha lanciato il nero prima di dare il via alle danze vere e proprie e a microfono aperto con voce un po’ tremante ha detto: “Stasera mi impappino”. Al rientro dalla pubblicità una lunga dissertazione sulla forza della vita (con citazione dell’azzurro di Magritte) tra gli applausi dei concorrenti vip.