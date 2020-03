Valentin, nessuna chance. Dopo il caos ad Amici il ballerino spiega perché

Valentin Alexandru Dumitru, il ballerino di “Amici19”, cacciato da Maria De Filippi nel corso della terza puntata di venerdì 13 marzo, rompe il silenzio: “Esco a schiena dritta”. E spunta il cuoricino di Francesca Tocca.

Nessuna riconciliazione, ma un allineamento. Il dietrofront del coreografo Giuliano Peparini, delle maestre Alessandra Celento e Veronica Peparini (quest’ultima ha scritto: “Vorrei dire agli Allievi presenti, passati e futuri che questo è un programma tosto che va guadagnato con l’arte si, ma prima di tutto con il rispetto di chi ci permette di esprimerci di fronte a tanta gente creando tante possibilità. In tanti vorrebbero questo da qualsiasi parte del mondo.. detto ciò c è chi se ne è reso conto negli anni e chi ad oggi non riesce a farlo!”) a difesa della scuola e di chi permette al programma di andare in onda e nettamente contro gli allievi Javier, Valentin e Nyv marca la spaccatura insanabile con il ballerino Valentin. Per lui non c’è posto ad “Amici19”. Chi aveva ipotizzato un ripensamento mariano, specie alla luce del perdono concesso più volte a Javier e a Nicolai, è rimasto deluso e ancora una volta sui social si parla di “due pesi due misure”.

Il 22enne danzatore di latinoamericano ha pubblicato sulla sua pagina Instagram (@valentinufficiale) il video con cui annunciava in diretta il suo ritiro: “Sono arrabbiato un po' per come vanno le cose, sono abituato in una gara a lavorare in un certo modo e a focalizzarmi sul ballo. Sento che andiamo da un’altra parte e ci focalizziamo su altre cose e io non mi posso esprimere al mio massimo (…). Non mi lasci parlare perché ho toccato un punto sensibile… io non ho voluto litigare, ho detto solo che a questo modo io, Javier e Nicolai non riusciamo a esprimerci al 100%. Anche se non arriverò in alto nella vita, sono sempre corretto, ho una famiglia che mi ama, non ho bisogno di niente. Grazie mille Maria”. A corredo della clip un commento lapidario: “Nella vita devi sapere sempre quando ti devi fermare .... ! Ho imparato una lezione di vita sono arrivato alla fine di questo viaggio con la schiena dritta e ho conquistato il più grande premio .... IL CUORE DELLA GENTE”. I follower compatti gli hanno espresso solidarietà e tra i commenti è spuntato anche quello della ballerina professionista di “Amici19” Francesca Tocca: un cuoricino nero. Dunque, la moglie di Raimondo Todaro, soggetto di un gossip che la vuole sentimentalmente vicina a Valentin, è uscita fuori dal coro e non si è adeguata alla linea dei professori.