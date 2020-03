Coronavirus, il GfVip finisce l'8 aprile. I concorrenti piangono di gioia

Il Grande Fratello Vip chiude l’8 aprile. Concorrenti in lacrime.

La produzione del GFVip, in accordo con Alfonso Signorini, ha rilasciato un nuovo comunicato letto da Fabio Testi, Adriana Volpe e Antonella Elia: “La situazione in cui siamo in Italia e in altri Paesi, è unica, incredibile e mai accaduta prima. La gente vive questo periodo in mille modi diversi, c’è preoccupazione, ma anche senso di responsabilità e tanta voglia di condividere emozioni. D’ora in poi vi daremo conto di tutto questo dandovi la possibilità di parlare con i vostri cari uno a uno, vi faremo vedere cosa fanno gli italiani a cui portate un po’ di leggerezza e ogni giorno vi daremo nuove informazioni. Vi comunichiamo che il GF ha deciso di arrivare fino all’inizio di aprile tornando alla sua configurazione iniziale”.

Dunque, è ufficiale: il GFVip chiude l’8 aprile e non il 27. I concorrenti (sempre più tesi e nervosi per la situazione) sono scoppiati a piangere dalla gioia e si sono sentiti sollevati alla notizia di poter parlare con i propri cari. Adriana Volpe, molto turbata in questi giorni, ha abbracciato Patrick Ray Pugliese: “In confessionale si potrà fare una telefonata con calma alla propria famiglia. Ci hanno fatto un regalo magnifico”.